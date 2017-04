Francesca De Andrè

CRISTIANO & FRANCESCA DE ANDRÈ: LA FIDANZATA OTTAVIA POJAGHI BETTONI, “NON MI HA PICCHIATO” (DOMENICA LIVE) - Cristiano De Andrè torna ancora protagonista (sempre senza essere mai stato ospite) a Domenica Live, e ancora una volta per il caso che lo ha visto coinvolto nel presunto pestaggio in piazza a Santa Teresa di Gallura della sua fidanzata Ottavia Pojani Bettoni. Una rissa nata probabilmente per i troppi bicchieri di troppo del figlio del grande Faber, come ha confermato lo stesso cantautore in un lungo post su Facebook in settimana. Ma ancora più importante è la versione fornita dalla stessa compagna di Cristiano che il 2 aprile ha voluto spiegare sui social come la presunta rissa avvenuta contro di lei non ha visto coinvolto volontariamente il proprio fidanzato: «Vorrei comunicare a chiunque abbia a cuore la vicenda che sto bene. Non sono stata picchiata. A seguito di una lite, quale coinvolgeva altre persone, nel tentativo di calmare Cristiano, mi sono avvicinata a lui e sono stata respinta». Parla dunque di caduta rovinosa ma non di pestaggio, «solo un cieco gesto di rabbia!», spiega su Facebook la bella compagnia di Cristiano De Andrè. «Tengo a precisare che contrariamente a quanto dichiarato da diverse testate giornalistiche, non ho riportato nessuna lesione, se non normali dolori da caduta», cercando così di chiudere la polemica che evidentemente oggi, a Domenica Live, verrà rinfocolata.

CRISTIANO & FRANCESCA DE ANDRÈ: LA FIGLIA TORNA OSPITE, NUOVO CASO IN VISTA? (DOMENICA LIVE) - Francesca de Andrè anche oggi proverà a tenere la sua versione sui fatti della sua famiglia in tutti questi ultimi anni, a partire ovviamente dall’ultimo grave episodio avvenuto in Sardegna e che ha visto coinvolto il padre Cristiano in una rissa, mentre era ubriaco. Come ha spiegato qui sopra Ottavia Pojani Bettoni, il compagno non l’ha picchiata ma è solo caduta per cercare di frenarlo dalla rissa che stava compiendo per motivi futili. La figlia Francesca però non ci sta e torna anche oggi a Domenica Live per provare a spiegare come in realtà il padre sia colpevole spesso di azioni violente, come raccontato settimane fa rispetto ad una delle sue sorelle più giovani. Il padre si è però difeso in questi giorni, sempre sui social «Mi scuso pubblicamente con i titolari del bar Centrale di Santa Teresa di Gallura, amici miei da più di 30 anni e con tutte le persone presenti e coinvolte nel tafferuglio di venerdì sera 31 marzo nel suddetto bar. Ho sbagliato a reagire come ho fatto, a causa di qualche bicchiere di troppo, che però non rientra più nelle mie consuetudini». Molte scuse legittime vengono chieste a tutti i presenti in quella serata brutta passata sotto i fumi dell’alcol, compresa la sua compagna, «Chiedo scusa anche alla mia compagna Ottavia che si è trovata coinvolta senza che io avessi nessuna intenzione di crearle danno». Anche oggi la figlia Francesca proverà a contrastare l’opinione per cui anche in questo caso il padre Cristiano sia innocente e per questo motivo la puntata di Domenica Live si prospetta una volta di più infuocata.

© Riproduzione Riservata.