DIETA LEMME / Le sorelle Platinette e Raffaello Tonon contro il farmacista, il nuovo scontro! (Domenica Live)

Dieta Lemme, Domenica Live

DIETA LEMME, LE SORELLE PLATINETTE E RAFFAELLO TONON: TANTI OSPITI PER IL NUOVO SIPARIETTO DALLA D’URSO (DOMENICA LIVE) - Oggi, nel corso del lungo pomeriggio con la Domenica Live di Barbara d’Urso in onda su Canale 5, ci sarà nuovamente spazio per la Dieta Lemme. In studio, il farmacista Alberico Lemme dovrà confrontarsi con i tanti ospiti presenti ed anche con Platinette e Mary Segneri che riproporranno uno spettacolino che vedrà scendere nuovamente in pista le “Sorelle Platinette” con circa 100 kg in meno. Come ben sapete infatti, l’ex gieffina ha perso 70 kg con la dieta e recentemente si è sottoposta ad una serie di interventi per eliminare la pelle in eccesso dovuta al dimagrimento. Stesso processo (o quasi) è stato compiuto da Raffaello Toton che si è sottoposto ad un intervento di liposuzione. I due si confronteranno con la famosa Dieta Lemme che promette “miracoli” anche sotto questo punto di vista: cosa succederà in studio? La scorsa puntata, Lemme ha lanciato un messaggio ai minorenni che però Barbara d’Urso non ha assolutamente accettato: “Non rivolgerti mai più ai minorenni, non te lo permetto. E’ chiaro?”, ha chiosato la conduttrice, cosa succederà a breve? Si attendono nuove prese di posizione nella speranza che gli ospiti in studio possano mantenere il controllo.

