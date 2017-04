DOMENICA IN/ Anticipazioni del 9 aprile 2017: Cristiana Capotondi presenta "Di padre in figlia"

Domenica In - conduce Pippo Baudo

DOMENICA IN, ANTICIPAZIONI DELL'8 APRILE 2017 - Pippo Baudo ci attende oggi, 9 aprile 2017, con un nuovo appuntamento di Domenica In. Diversi ospiti interverranno nel salotto di Rai 1, fra aneddoti e ricordi, filmati e immagini storiche. Al centro Antonio De Curtis, conosciuto come Totò, l'intramontabile e istrionico artista napoletano che rivoluzionò la comicità in Italia. L'omaggio al poliedrico attore e cantatore sarà possibile anche grazie all'intervento di Nino Davoli, che ci parlerà delle mille sfaccettature di Totò, dei suoi successi e degli episodi che hanno caratterizzato maggiormente la sua vita e carriera. A Domenica In sarà presente anche i musicista e cantautore Edoardo Vianello, che grazie ad un dialogo a tu per tu con il conduttore, ripercorrerà le tappe più importanti dei tanti anni di carriera e successi.

In difesa dei diritti delle donne e della loro emancipazione, Matilde Gioli, Cristiana Capotondi e Stefania Rocca presenteranno invece Di padre in figlia, la nuova fiction di Rai 1 che si concentrerà sulle dinamiche familiari nel nuovo lavoro di Cristina Comencini. Domenica In ci trasporterà inoltre con i suoi balli e canzoni grazie alla presenza del Maestro Bruno Biriaco, che guiderà ancora una volta la celebre Big Band. Nell'ultimo appuntamento, invece, Pippo Baudo ha incontrato Barbara De Rossi, che ha parlato a lungo dei tanti anni di esperienza nella recitazione maturata sul piccolo e grande schermo. Uno sguardo particolare è stato dato alla sua conduzione di Terzo Indizio, un ruolo che le è stato assegnato subito dopo la fuoriuscita dagli studi di Amore Criminale. Barbara De Rossi non ha mai fatto mistero di quanto le è successo in passato e di come quanto ha vissuto le abbia permesso di avvicinarsi in modo empatico al pubblico di Rai 3.

