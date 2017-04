Domenica Live

DOMENICA LIVE, ANTICIPAZIONI 9 APRILE 2017: IL RITORNO DI LEMME, BARBARA D’URSO RICORDA L’APPUNTAMENTO, FOTO - Un nuovo appuntamento con Domenica Live ci attende oggi, 9 aprile 2017, come sempre su Canale 5. È sulla rete ammiraglia Mediaset che ritroveremo Barbara D’Urso e tutti i suoi ospiti per trascorrere un’intenso pomeriggio insieme tra politica, personaggi e dibattiti. Come sempre la prima parte sarà dedicata ai temi d’attualità e dopo il momento “talk show” ascolteremo la padrona di casa intervistare alcuni dei protagonisti del mondo dello spettacolo. Nel corso del pomeriggio ci sarà poi occasione di commentare un tema scottante e quest’oggi si torna a parlare della dieta di Alberico Lemme. Il farmacista ha annunciato la sua presenza in trasmissione con un post pubblicato nelle scorse ore sulla sua pagina Facebook; “DOMENICA 9 APRILE SONO DALLA D'URSO canale 5 LA VERITA' è RIVOLUZIONARIA . la visione è vietata al pubblico adulto IO CAMBIERò IL MONDO commentate condividete dr.lemme”. Qual3e sarà questa “verità rivoluzionaria”? I sostenitori di Lemme non vedono l’ora di ritrovarlo in tv per scoprirlo e hanno risposto al suo annuncio con quasi 200 like: clicca qui per vedere il suo post e tutti i commenti.

Barbara D’Urso è la conduttrice di Domenica Live e la ritroveremo in onda tra poco su Canale 5 al timone di questa nuova puntata. Anche quando non è in studio, la presentatrice non smette mai di pensare ai suoi programmi e anche ieri si è rivolta ai suoi fans per ricordare a tutti l’appuntamento: “Oggi sul set per una cover pazzescaaa! Le ragazze del mio staff. Ci vediamo domani in diretta con Domenica Live! #cover #sorprese #domenicalive”. Nella foto pubblicata su Instagram, che ha collezionato oltre 7mila like in poco più di mezza giornata, ammiriamo la splendida Carmelita D’Urso mentre posa a bordo piscina con altre sei donne: su quale set si trova? Per scoprirlo non ci resta che continuare a seguirla sui social: clicca qui per vedere la foto e tutti i commenti dei followers di Barbara D’Urso.

© Riproduzione Riservata.