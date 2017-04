Di padre in figlia/ La rivoluzione femminile di tre sorelle in cerca di libertà (Domenica In)

Domenica In - conduce Pippo Baudo

DI PADRE IN FIGLIA, LA RIVOLUZIONE FEMMINILE DI TRE SORELLE IN CERCA DI LIBERTA' (DOMENICA IN, 9 APRILE 2017) - La nuova fiction di Rai 1, che vedremo sul piccolo schermo il prossimo 18 aprile, metterà al centro la rivoluzione femminile in nome dell'emancipazione. Di padre in figlia affronta infatti una delle tematiche più scottanti di tutte le epoche, che continua ancora in questi anni a mietere "vittime". Non si può infatti parlare ancora di parità di genere, dal ruolo della donna nella famiglia fino alle mansioni ad appannaggio maschile nel mondo del lavoro. Cristiana Capotondi, Matilde Gioli e Stefania Rocca, tre delle protagoniste de Di padre in figlia, saranno presenti oggi, 9 aprile 2017, nello studio di Domenica In per presentare il loro ultimo lavoro. Nato da un'idea di Cristina Comencini, lo show ci parlerà delle difficoltà di due sorelle, Elena (Matilde Gioli) e Maria Teresa (Cristiana Capotondi), alle prese con l'austerità del padre Giovanni (Alessio Boni). Un capofamiglia devoto, ma anche distante dagli affetti. Almeno fino a che nascerà Antonio (Roberto Gudese), il rampollo di casa Franza e gemello di Sofia (Demetra Bellina), desiderato e agognato da papà Giovanni. Immersi negli anni '50, slitteremo poi agli anni '60 per scoprire quali drammi si abbatteranno sulla famiglia a distanza di un decennio.



DI PADRE IN FIGLIA, LA RIVOLUZIONE FEMMINILE DI TRE SORELLE IN CERCA DI LIBERTA' (DOMENICA IN, 9 APRILE 2017) - Di padre in figlia farà luce su una problematica comune a quella di tante figlie italiane. Una lotta contro il padre e le sue convinzioni antiche, in cui la donna viene relegata al solo ruolo di madre. Maria Teresa, il personaggio di Cristiana Capotondi, sarà la prima delle figlie Franza a farne le spese. La giovane, infatti, deciderà di andare all'università, ma il padre Giovanni cercherà di ostacolarla. Solo l'intervento della madre riuscirà a mitigare la situazione, che tracimerà nel giro di pochissimo tempo. Sarà proprio il passato della matriarca dei Franza a riportare a galla segreti scottanti, facendo crollare quell'unità apparente della famiglia protagonista de Di padre in figlia. E non solo, perché Maria Teresa scoprirà che a tradirla ed a rubarle l'amato è proprio una delle sorelle. A questo si aggiungerà anche un crollo professionale di Giovanni, che si ritroverà ad affrontare una lite con il socio.

