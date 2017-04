Dipendenti contro K-Flex/ Il presidio continua: mancato l'accordo con l'azienda (Le Iene Show)

Le Iene Show, in onda su Italia 1

DIPENDENTI VS K-FLEX, IL PRESIDIO CONTINUA: MANCATO L'ACCORDO CON L'AZIENDA (LE IENE SHOW, 9 APRILE 2017) - Sono ormai diversi mesi che i dipendenti della K-Flex, azienda di Roncello che produce isolamento termico e acustico, in provincia di Monza, presidiano i cancelli della società. Al centro della protesta la decisione della compagnia di delocalizzare la produzione in Polonia ed il conseguente licenziamento di 187 dipendenti. In questi giorni è avvenuto l'incontro fra le sigle sindacali e la Regione, ma la posizione della K-Flex è inamovibile. Questa sera, domenica 9 aprile 2017, Le Iene Show si occuperanno della vicenda grazie all'inchiesta di Gaetano Pecoraro. L'unico passo in avanti fatto dall'azienda nei confronti dei lavoratori, ha sottolineato Massimo Fermi del sindacato Femca Cisl a La Provincia di Lecco, è un aiuto da parte della società a ricollocare i dipendenti interessati dal taglio e la possibilità di ottenere degli aiuti economici. Nonostante la proposta allettante rispetto al nulla di fatto registrato finora, i sindacati hanno deciso di non firmare l'accordo.

DIPENDENTI VS K-FLEX, IL PRESIDIO CONTINUA: MANCATO L'ACCORDO CON L'AZIENDA (LE IENE SHOW, 9 APRILE 2017) - Entrambe le parti in causa rimangono ferme nelle reciproche posizioni, come è emerso in seguito all'ultimo incontro. Una situazione insostenibile, dati i disordini continui, che hanno spinto il Prefetto di Lecco a convocare sia la proprietà che i sindacati. Il ridimensionamento voluto dalla K-Flex appare oscuro in molti punti agli occhi sei sindacati. E non solo per il finanziamento di svariati milioni di euro, ottenuti di recente ed al centro dell'inchiesta de Le Iene Show, ma anche per le assunzioni continue che l'azienda farebbe in Usa e Polonia. Lo rivela Massimo Fermi nell'intervista, sottolineando come il taglio dei dipendenti sia in netto contrasto con gli utili registrati dalla K-Flex. Nei prossimi giorni continuerà quindi il presidio dei lavoratori, ormai al 75esimo giorno di picchetto.

