Edoardo Vianello/ Il Re Mida dell'estate: precursore dei tormentoni, 50 anni di successi (Domenica In)

EDOARDO VIANELLO, IL RE MIDA DELL'ESTATE: PRECURSORE DEI TORMENTONI. UN SUCCESSO SENZA FINE (DOMENICA IN, 9 APRILE 2017) - Un nome che ha cavalcato gli anni d'oro della musica italiana, forte di tanti successi: Edoardo Vianello è una delle pietre miliari del panorama artistico italiano. Dai brani scritti per i maggiori artisti italiani al suo ultimo capolavoro: "Replay - L'altra mia estate" racchiude la maturità di un artista con alle spalle 50 anni di carriera indiscussa. Voce e grinta invariate nel tempo, Edoardo Vaniello continua la sua scalata in un misto di ricordi e innovazioni, rievocando icone della musica come "Quando Quando" o "Il Ballo di Simone", fino a "Stessa spiaggia stesso mare". All'alba dei suoi 70 anni, il cantautore sarà presente oggi, 9 aprile 2017, a Domenica In. e ancora: in questi giorni Edoardo Vianello ha rievocato nel suo "Vecchio Twist, i momenti d'oro degli anni '70, lanciandosi nella realizzazione di un video che unisce le atmosfere ritmiche di Pulp Fiction all'intrattenimento tipico di Studio Uno. Una rivisitazione in cui lo ritroviamo nei panni di un ballerino barman, come mostrato dalla clip pubblicata da TgCom24. Clicca qui per vedere il video di Edoardo Vianello.

EDOARDO VIANELLO, IL RE MIDA DELL'ESTATE: PRECURSORE DEI TORMENTONI. UN SUCCESSO SENZA FINE (DOMENICA IN, 9 APRILE 2017) - Intramontabili le canzoni di Edoardo Vianello, precursore di quei tormentoni estivi che hanno permesso all'artista di scuotere l'Italia negli anni '60 e '70. E non solo, perché Vianello è poliedrico, dotato di talento e verve. Molti cantanti e cantautori odierni devono il loro successo proprio a Vianello, come Amedeo Minghi, che è riuscito a conquistare il pubblico italiano, negli anni '70, in seguito al suo incontro con il papà di "Abbrozzantissima". Le canzoni non "estive" invece, hanno portato fortuna ad altre icone della musica italiana, comee Rita Pavone. Il re Mida dell'Estate, come viene spesso chiamato, forte di quei primi posti raggiunti nelle classifiche musicali grazie a brani tutt'ora suonati e risuonati in balere, discoteche e sagre di paese. Come "I Watussi", con cui diede vita al ballo collettivo, o altre hit come "Pinne, fucile ed occhiali". Un successo che sembra non tramontare mai, complice la sua vicinanza con l'ex moglie Wilma Goich con cui componeva il celebre duo "I Vianella".

