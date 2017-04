FRIDAY NIGHT LIGHTS/ Su Iris il film con Billy Bob Thornton (oggi, 9 aprile 2017)

Friday night lights, film seconda serata

FRIDAY NIGHT LIGHTS, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 9 APRILE 2017: IL CAST - Friday night lights, il film in onda su Iris oggi, domenica 9 aprile 2017 alle ore 23.10. Una pellicola di genere drammatica del 2004 che è stata diretto da Peter Berg (Cose molto cattive, Hancock, Deepwater - Inferno sull'Oceano) ed interpretata da Billy Bob Thornton (Armageddon - Giudizio finale, L'uomo che non c'era, Il profumo del successo), Derek Luke (Miracolo a Sant'Anna, Captain America - Il primo Vendicatore, Self\less) e Garrett Hedlund (Troy, Eragon, Death sentence). Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

FRIDAY NIGHT LIGHTS, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 9 APRILE 2017: LA TRAMA - I Panthers sono la squadra di fooball liceale di una piccola cittadina dell'Oregon, raccolgono molto interesse nella loro comunità e alle loro partite sono sempre presenti gli agenti di grandi squadre alla ricerca di qualche nuovo talento. Gary Gaines (Billy Bob Thornton), l'allenatore, sogna di vincere il titolo statale ma sa di non poter contare su una squadra particolarmente brillante e decide di impostare tutto il loro gioco sulla velocità. I giocatori di maggiore talento in forza ai Panthers sono Boobie Miles (Derek Luke), la vera star della squadra, e il quarterback Mike Winchell (Lucas Black). La prima partita del campionato si conclude con una netta vittoria dei Panthers, a riprova che le decisioni del coach Gaines erano corrette. Purtroppo Boobie, negli ultimi minuti di gioco, subisce un infortunio al ginocchio che gli impedirà di giocare per tutta la stagione. Orfana del proprio punto di forza maggiore, la squadra comincia a subire sonore sconfitte. Pian piano però il coach e la squadra cominciano a prendere sicurezza e ritornare a vincere, fino all'ultima fatidica partita in cui i Panthers dovranno sfidare i rivali della Midland High School. Contro il parere dei medici, per l'occasione torna in campo anche Boobie, che per convincere il coach è costretto a mentirgli sul suo stato di salute. Dopo pochi minuti il ginocchio di Boobie cede però definitivamente, e a causa delle conseguenze di questo nuovo infortunio il ragazzo dovrà dire addio per sempre al football. I Panther riescono comunque a vincere la partita, ma per essere ammessi ai play off alla squadra non resta loro che sperare in un sorteggio.

