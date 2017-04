Le Iene Show, in onda su Italia 1

G8 GENOVA, L'ITALIA ACCORDA IL RISARCIMENTO A 6 DELLE VITTIME DI BOLZANETO (LE IENE SHOW, 9 APRILE 2017) - Una vittoria zoppicante, quella raggiunta dallo Stato italiano in merito alle vicende avvenute nel 2001 durante il G8. Su 65 vittime, solo sei hanno accettato l'accordo con il governo, mentre i restanti pretendono una condanna. Lo Stato deve introdurre nella propria legislazione il reato di tortura, adeguandosi così alle normative e convenzioni internazionali. Questa sera, domenica 9 aprile 2017, Le Iene Show approfondiranno la vicenda intervistando le parti in causa e commentando quanto successo con Roberto Castelli, che all'epoca ricopriva il ruolo di Ministro di Grazia e Giustizia. Sedici anni di attesa e vicende processuali, che si sono concluse con l'ammissione del governo italiano di quanto accaduto quella notte a Bolzaneto. Le vittime e le famiglie non ci sanno e pretendono che vengano prese delle misure preventive perché questo tipo di episodio non si verifichi nuovamente.

G8 GENOVA, L'ITALIA ACCORDA IL RISARCIMENTO A 6 DELLE VITTIME DI BOLZANETO (LE IENE SHOW, 9 APRILE 2017) - "Le dichiarazioni contenute nell'atto suonano come parole al vento finalizzate a spingere le vittime a ritiarsi dal processo". Questo il pensiero di Vittorio Agnoletto, portavoce all'epoca dei fatti del Genoa Social Forum. Come si legge nel suo blog Popoff Quotidiano, l'intento del governo italiano sarebbe quindi di togliersi da una situazione spinosa. Lo Stato ha comunque riconosciuto i propri errori, come abbiamo approfondito noi de Il Sussidiario in un precedente articolo sul G8. L'accordo risulta tuttavia inaccettabile se si considera che l'accordo giunge due anni dopo la sentenza della Corte Europea che obbliga l'Italia a inserire dei codici di riconoscimento nelle divise di servizio delle autorità e di introdurre una legge sulla tortura. La proposta di legge, inoltre, successivamente archiviata, prevedeva un reato di tortura generico. La decisione della Corte mirava invece al collegamento fra lo stesso reato e le forze dell'ordine, oltre all'assenza di un termine di prescrizione previsto invece nella proposta del governo.

