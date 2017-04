GIULIANA DE SIO/ Zazzaroni “sta fasciando il camerino”, lei “distruggete le persone" (Ballando con le Stelle)

Giuliana De Sio a Ballando con le Stelle 2017

GIULIANA DE SIO, SECONDO IVAN ZAZZARONI “SFASCIA IL CAMERINO”. LEI NEGA E SI DIFENDE: “VOI DISTRUGGETE LE PERSONE” - Nell’immaginario collettivo sono le rockstar a sfasciare camerini e camere d’albergo dopo i concerti ma secondo Ivan Zazzaroni una scena simile sarebbe avvenuta ieri nel dietro le quinte di Ballando con le stelle 2017. A scatenare tutta la sua attitudine rock sarebbe stata Giuliana De Sio, secondo quanto riferito dal giudice del programma condotto da Milly Carlucci: “Pare che la De Sio abbia fatto un po’ di disastri nello spogliatoio, un po’ tanti. Francamente non c’entra nulla con Ballando con le stelle e con lo spirito di Ballando con le stelle, credo che la sente si sia un po’ stufata”. Il video (clicca qui per vederlo), è stato condiviso anche da Selvaggia Lucarelli, che ha aggiunto una battuta: “La De Sio sta distruggendo il camerino. Isteria e gusto per le sceneggiate. Il bello delle donne. #BallandoConLeStelle”.

Sulla sua pagina Facebook, l’attrice ha smentito: “Non c è stato alcun camerino distrutto (CHISSA' PERCHé questa è una classica fantasia dei gay, la diva che distrugge i camerini come in un film degli anni cinquanta ) . Non distruggo le cose degli altri e nemmeno cerco di distruggere esseri umani come state facendo voi con me in questa trasmissione raccontando bugie. Per la cronaca ero in infermeria e attendevo in mutande che mi riportassero il vestito per l esibizione che era stato cucito troppo stretto. sul mio stato d animo non dico niente. come ho detto in diretta ‘mi piaccio di più quando taccio’ e in questa trasmissione ho quasi sempre solo taciuto e ballato (almeno ci ho provato)". Clicca qui per vedere il post di Giuliana De Sio e tutti i commenti.

