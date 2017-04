GLORIA GUIDA E GUENDALINA DORELLI / Con la nipotina Ginevra in studio da Barbara d’Urso (Domenica Live)

Gloria Guida a Domenica Live

GLORIA GUIDA E GUENDALINA DORELLI CON LA NIPOTINA GINEVRA: COSA SUCCEDERÀ DA BARBARA D’URSO? (DOMENICA LIVE) - Il lungo pomeriggio di Canale 5, sarà dedicato anche oggi alle belle interviste di Barbara d'Urso durante il corso della sua appassionante Domenica Live. Tra i tanti ospiti, ci sarà spazio in studio per Gloria Guida che entrerà in studio insieme a Guendalina Dorelli, la figlia avuta dal marito Johnny Dorelli che nel 2013 l'ha resa nonna di una bellissima nipotina, anche lei presente in trasmissione. Durante la d'Urso-intervista, si parlerà sicuramente anche del rapporto che lega la madre con la figlia che, viste le recenti interviste sembra essere molto complice, forte e solido: "Tra noi si è stabilita una specie di gioiosa complicità. Ci scambiamo abiti, scarpe, trucchi". Dopo aver raccontato come mai ha deciso di lasciare il cinema, Gloria Guida ha anche confessato tra le pagine di "Oggi" i nuovi sogni e le ambizioni del momento, affermando di volere tornare al cinema con nuovi ruoli per poter fare un percorso simile a quello della grandissima Virna Lisi. Cosa succederà questo pomeriggio nel salotto di Barbara d’Urso nel corso di Domenica Live? La ruspante conduttrice napoletana farà sicuramente in modo di donare a Gloria Giuda, Guendalina Dorelli e nipotina, delle forti emozioni e tante sorprese inaspettate.

