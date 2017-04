I GUARDIANI DEL DESTINO/ Su Iris il film con Matt Damon (oggi, 9 aprile 2017)

film prima serata

I GUARDIANI DEL DESTINO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 9 APRILE 2017: IL CAST - I guardiani del destino, il film in onda su Iris oggi, domenica 9 aprile 2017 alle ore 21.00. Una pellicola di genere fantastica e sentimentale dal titolo originale The Adjustment Bureau. Il film è stato prodotto negli Stati Uniti nel 2011 per la regia di George Nolfi e con il soggetto che è stato scritto da Philip K. Dick mentre la sceneggiatura è stata adattata dallo stesso regista. Nel cast sono presenti Matt Damon, Emily Blunt, Anthony Mackie e John Slattery. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

I GUARDIANI DEL DESTINO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 9 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film narra la storia e le vicende personali di un uomo di nome David Norris (Matt Damon), straordinario giocatore di pallacanestro della Fordham University. L’uomo aveva frequentato brillantemente quella scuola e ora faceva anche parte del congresso essendo uno dei membri. Per lui inoltre, si stanno aprendo le porte per una brillante carriera politica, un giorno però sulla sua strada incontra una donna di nome Elise Sellas (Emily Blunt) che lavora come ballerina. David si innamora perdutamente e pazzamente di lei e vorrebbe iniziare una importante relazione ma si accorge che alcune situazioni strane in qualche modo anche inverosimili non permettono loro di stare insieme. Si convince allora che questa cosa non può essere casuale così inizia ad indagare e scopre che vi sono tutta una serie di persone che li tengono separati. Si tratta di uomini e donne dotate di alcuni poteri che vengono chiamati guardiani. Queste persone fanno parte di una sorta di organizzazione segreta a cui fa capo una misteriosa e strana figura che comanda e grazie a questi guardiani fa sì che il suo complesso piano venga portato a termine. David però non può pensare di doversi separare da Elise ne tanto meno di dover rinunciare all’amore della sua vita, quindi si convince di voler insistere in tutti i modi per cercare di portare avanti la sua relazione con lei. Nonostante tutti gli imprevisti e le circostanze David si intestardisce di scoprire il motivo di tanta ostilità ma indagando comprende che non è tutto ciò come sembra. In realtà ciascuno degli agenti o meglio guardiani non sa esattamente cosa li tiene separati, si tratta di qualcosa di sconosciuto anche a loro.

