I MARIAN HILL/ A Che tempo che fa per presentare il brano Down, colonna sonora di uno spot Apple

MARIAN HILL, A CHE TEMPO CHE FA PRESENTANO "DOWN" (OGGI, 9 APRILE) - Il duo composto da Jeremy Lloyod e Samantha Gongol, i Marian Hill, si apprestano a raccontare speranze, sogni e parlare dei loro successi nella nuova puntata del talk show di Fabio Fazio Che Tempo Che Fa. I cantanti sono in Italia per presentare il singolo Down, colonna sonora della campagna pubblicitaria di una nota marca di smartphone. Tra maggio e giugno saranno protagonisti di un tour che li terrà impegnati negli Stati Uniti. Il loro brano è diventato un vero e proprio fenomeno virale, entrando nella Top Ten in Italia e fa parte dell'album Act One pubblicato da Republic Records, reperibile negli store digitali. Il duo è sicuramente apprezzatissimo da fan e critica e ha ben 62 milioni di stream su Spotify.

MARIAN HILL, UN SUCCESSO CONSOLIDATO (OGGI, 9 APRILE) - I Marian Hill hanno delle sonorità che uniscono blues e bassi, acustico e digitale strizzando l'occhio sia al classico che al moderno. Hanno cominciato la loro carriera registrando il brano Whisky durante le vacanze di primavera. Il gruppo ha debuttato nel 2013 grazie alla collaborazione con la jazzista Steve Davit e dopo due anni hanno annunciato il loro nuovo progetto Sway. Nel 2015 debuttano nel programma tv The Late late show with James Corden per poi entrare in classifica alternativa dei singoli. Nel 2016 rilasciano quattro singoli del loro album d'esordio e grazie alla Apple, il singole Down entra nella ventesima posizione della classifica statunitense.

