IL LATO POSITIVO/ Su Rai 4 il film con Bradley Cooper e Jennifer Lawrence (oggi, 9 aprile 2017)

IL LATO POSITIVO, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 9 APRILE 2017: IL CAST - Il lato positivo, il film in onda su Rai 4 oggi, domenica 9 aprile 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere commedia sentimentale con il titolo originale Silver Linings Playbook che è stata realizzata nell’anno 2012 negli Stati Uniti d’America dalla Weinstein Company e distribuita nelle sale cinematografiche dalla Eagle Pictures. Il film è stato diretto dal regista David O. Russell. Nel cast figurano Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Jacki Weaver e Chris Tucker e John Ortiz. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

IL LATO POSITIVO, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 9 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonista un uomo di nome Pat Solatano (Bradley Cooper) da sempre caratterizzato da una vita tranquilla e felice insieme a sua moglie. Tutta la sua esistenza cambia di punto in bianco quando scopre suo malgrado che sua moglie lo tradisce. Questo episodio cambia per sempre la sua vita e fa venire a galla un disturbo psichiatrico mai diagnosticato ed ossia il disturbo bipolare che questo accadimento aveva in qualche modo fatto esplodere. Così aggredisce in maniera feroce e pesante l’amante della moglie mandandolo in ospedale ma anche per lui si aprono le porte di una clinica psichiatrica. Tuttavia dopo pochissimo tempo, Pat riceve la visita di sua madre che fa in modo di farlo uscire da quel posto garantendo di prendersi lei cura del figlio. Inizia da questo momento il lungo percorso di Pat verso la guarigione, da un lato infatti gli è stato assolutamente vietato dal giudice di avvicinarsi a sua moglie, ma dall’altro l’uomo in qualche modo vuole cercare di recuperare un rapporto con lei, così inizia a pensare a tutte le cose positive della sua vita per cercare una via di uscita dalla malattia. Nonostante le buone intenzioni sia di Pat che della sua famiglia, il disturbo bipolare fa sempre capolino nella sua vita. Il tutto però solo fino a quando non incontra una bellissima donna di nome Tiffany (Jennifer Lawrence) che però sta affrontando un periodo molto negativo e doloroso della sua vita a causa della morte dell’adorato marito. La donna, nonostante i suoi problemi, gli offre il suo aiuto ma allo stesso modo Pat dovrà fare qualcosa per lei. Man mano che i due si conoscono, il loro legame si fa sempre più forte e profondo finendo per innamorarsi l’uno dell’altra pur accentandosi per quelli che realmente sono.

