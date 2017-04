IL SEGRETO / Anticipazioni spagnole e italiane: Rafaela minaccia di uccidere Emilia

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: CAMILA SI ALLONTANA DA CASA E... - C'è grande preoccupazione per i fan de Il Segreto dopo avere letto le prime anticipazioni relative alle puntate spagnole della prossima settimana. Da esse si evince che i giochi di Lucia si faranno sempre più chiari, tanto che la cubana arriverà a far litigare duramente i due coniugi Dos Casas. E mentre l'uno dubiterà delle vere intenzioni dell'altro, la perfida amica di Camila tesserà le sue trame cercando una strategia per avere campo libero a Los Manantiales. Per questo, favorirà l'allontanamento di Beatriz e di Camila per qualche giorno dalla tenuta, progettando di compiere la sua prima vera mossa con il padrone di casa. Nessuno sospetterà delle sue vere intenzioni, quanto meno fino a quando la terribile cubana deciderà che è giunto il momento di confessare i suoi sentimenti. Hernando, arrabbiato con la moglie, cederà davanti alle moine della sua ospite? La vittoria di Lucia sembra essere giorno dopo giorno sempre più vicina.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 9 APRILE: EMILIA E' IN PERICOLO! - La puntata de Il Segreto di questa sera sarà più breve del solito, per concedere spazio anche ad un appuntamento speciale della telenovela spagnola. Poiché i due programmi tratteranno lo stesso tema ovvero le rivolte anarchiche della Spagna di inizio '900, Mediaset ha deciso di concedere questo regalo nel quale ci sarà ampio spazio per la suspense. A Puente Viejo, infatti, si rivedrà Rafaela che non avrà nessuna intenzione di cedere il passo prima di portare a termine la sua vendetta. A farne le spese sarà la famiglia Castaneda ed in particolar modo Emilia, che verrà legata ad una sedia insieme ad una bomba. Rafaela minaccerà la sua padrona con un coltello, la ucciderà o qualcuno correrà in suo soccorso? Tra i tanti problemi ci sarà spazio anche per qualche buona notizia. A Los Manantiales tutti saranno felici per il ritorno a casa di Hernando: e mentre Camila deciderà di condividere con lui il letto per la prima volta, Beatriz avrà una sorpresa persino migliore per il suo tutore...

