ISOLA DEI FAMOSI 2017/ Ed. 12 news, Alessia Marcuzzi conferma la prossima edizione

Alessia Marcuzzi - Isola dei Famosi 2017

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED. 12 NEWS: ALESSIA MARCUZZI ANNUNCIA LA PROSSIMA EDIZIONE – In attesa di scoprire chi sarà il vincitore dell’Isola dei Famosi 2017 che verrà annunciato mercoledì 12 aprile, giorno della finalissima, Alessia Marcuzzi, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni ha confermato ufficiosamente la realizzazione della tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi 2017. La conduttrice bionda, infatti, parlando dei suoi prossimi impegni ha citato il Coca Cola Summer Festival e la nuova edizione dell’Isola dei Famosi per la quale mancherebbe solo l’annuncio ufficiale. Il reality show, dunque, dovrebbe essere inserito anche nei palinsesti della prossima stagione. Nonostante una partenza in sordina e una concorrenza agguerrita, l’Isola dei Famosi 2017 è riuscita a rimanere a galla. Mediaset è così pronta a confermarla anche nel 2018 con Alessia Marcuzzi ancora al timone.

Nel frattempo, il ritorno in Italia dei naufraghi si avvicina. Nelle prossime ore, Raz Degan, Eva Grimaldi, Simone Susinna, Malena e Nancy Coppola saliranno su un aereo che li riporterà in Italia per la finalissima dell’Isola dei Famosi 2017. Il favorito per la vittoria resta sempre Raz Degan che, stando a quello che ha dichiarato Nathalie Caldonazzo in una recente interviste, tra la metà da versare in beneficienza e le tasse da pagare, dovrebbe intascare circa 35mila euro. Una cifra non folle ma e che sicuramente non cambia la vita a nessuno, ma Raz Degan, dopo essere stato il protagonista assoluto dell’Isola dei Famosi 2017, non ha alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire la vittoria.

