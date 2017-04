JUST A KISS/ Su Rai 4 il film con Ron Eldard e Kyra Sedgwick (oggi, 9 aprile 2017)

Just a Kiss, stasera su Rai 4

JUST A KISS, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 9 APRILE 2017: IL CAST - Just a kiss, il film in onda su Rai 4 oggi, domenica 9 aprile 2017 alle ore 23.20. Una commedia romantica del 2002 interpretata da Ron Eldard nel ruolo di Dag e da Kyra Sedgwick in quello della sua fidanzata Halley. Il cast include anche attori come Patrick Breen, Marley Shelton, Sarita Choudhury e Taye Diggs. Il film è stato diretto da Fisher Stevens, il quale ha tra l'altro contribuito alla realizzazione della colonna sonora. Just a kiss, è stato girato interamente a New York, e ha riscosso un certo successo con il passare del tempo pur non essendo tra i più noti film del suo genere. Il bacio è l'elemento chiave della storia, ciò che determina le vicende dei protagonisti e influisce sul loro destino. La critica ha apprezzato soprattutto la caratterizzazione dei personaggi e le sfumature oscure che alcuni di loro acquisiscono, rendendo il film una commedia romantica diversa dalle altre, più simile in alcuni punti a una commedia nera. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

JUST A KISS, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 9 APRILE 2017: LA TRAMA - La trama di Just a kiss si basa su una serie di vicende amorose che si intrecciano tra loro complicando inesorabilmente le vite dei protagonisti. Dag, celebre regista di spot televisivi, convive con la sua fidanzata Halley ma non può certo essere definito un compagno fedele, più volte, infatti, commette atti di adulterio nei confronti della donna. La situazione degenera definitivamente quando Dag tradisce Halley con Rebecca, splendida ballerina dalla personalità tormentata nonché fidanzata di Peter, migliore amico del protagonista. L'amicizia tra i due uomini, naturalmente ne esce del tutto distrutta. Halley, dal canto suo, si avvicina ad Andre, un musicista di successo sposato con l'audace Colleen, la quale non disdegna esperienze sessuali particolari. Gli intrecci non finiscono qui, Peter, infatti, rimasto solo dopo il tradimento di Rebecca, trascorre una notte proprio con la suddetta Colleen e ben presto ne diventa l'amante. A queste vicende si aggiunge l'arrivo di un nuovo personaggio, Paula, la quale lavora come cameriera e prova una segreta attrazione nei confronti di Peter. Sarà proprio lei con il suo comportamento e le sue azioni, a ristabilire l'ordine nel gruppo e a modificare il corso degli eventi, Paula, infatti, è un personaggio solo apparentemente secondario e costituisce, in realtà, uno dei fulcri principali della trama.

