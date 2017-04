LE IENE SHOW/ Anticipazioni del 9 aprile: G8, finanziamenti pubblici e la campagna "Una donna per Orlando"

Le Iene Show, in onda su Italia 1

LE IENE SHOW, ANTICIPAZIONI DEL 9 APRILE 2017: G8, FINANZIAMENTI E DELOCALIZZAZIONI E LA CAMPAGNA "UNA DONNA PER ORLANDO" - Inchieste e servizi ci attendono nel nuovo appuntamento con Le Iene Show, che ritorneranno nella prima serata di Italia 1 di oggi, domenica 9 aprile 2017. Fra le risate e gli approfondimenti di cronaca, gli inviati più amati ritorneranno al timone dello show: Nadia Toffa, Paolo Calabresi, Andrea Agresti, Matteo Viviani e Giulio Golia. Fra i servizi che verranno lanciati questa sera, Mary Sarnataro incontrerà il ministro di Giustizia Andrea Orlando per risolvere un affare di cuore che lo riguarda da vicino. In diverse interviste, infatti, il Ministro ha affermato di essere single, una condizione che tuttavia sembra andargli stretta, nonostante si dichiari ormai rassegnato. L'inviata si farà promotrice di una possibile soluzione, lanciando "Una donna per Orlando", la campagna tutta rosa delle Iene.

A Le Iene Show, Gaetano Pecoraro intervisterà invece i dipendenti di una multinazionale italiana che ha ottenuto un finanziamento pubblico di 12 milioni di euro. Nonostante questo, l'azienda ha annunciato che l'attività di produzione verrà delocalizzata entro breve in Polonia e per questo motivo sarà necessario fare dei tagli importanti nel personale. Si parla infatti di 200 licenziamenti circa, una notizia che ha mosso subito i lavoratori dell'azienda del Nord Italia. Da oltre due mesi i dipendenti si trovano infatti in sciopero, ingaggiando anche diversi presidi all'ingresso della fabbrica. In loro supporto le famiglie, che non intendono lasciarli soli. La Iena raggiungerà quindi il Presidente della compagnia per chiedere spiegazioni in merito a questa presa di posizione, oltre che ad intervistare i dipendenti interessati da un taglio particolarmente strano.

Lo scorso 6 aprile lo Stato Italiano ha raggiunto un accordo con 6 dei sessantacinque stranieri e italiani che hanno fatto ricorso per gli accadimenti avvenuti nel 2001 nella caserma di Bolzaneto. Il governo italiano ha infatti predisposto un risarccimento di 45 mila euro per ciascuna delle vittime del G8 di Genova, comprensivi delle spese processuali affrontate finora e per i danni materiali e morali ricevuti. La decisione della Corte prevede inoltre che lo Stato Italiano ha riconosciuto che in quell'occasione sono state fatte torture e maltrattamenti, un'accusa che era stata mossa al governo in concomitanza con l'inefficace inchiesta penale svolta. Liza Boschin raggiungerà Roberto Castelli, all'epoca Ministro di Grazia e Giustizia, per commentare la sentenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo.

