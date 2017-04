LUCA BARBERESCHI/ L'attore porta l'America in tv (Che tempo che fa, 9 aprile)

Luca Barbareschi a Che Tempo che fa, foto

LUCA BARBARESCHI, TEATRO E BUONE NOTIZIE (CHE TEMPO CHE FA, 9 APRILE) - Buone notizie in arrivo per l'attore Luca Barbareschi, direttore del Teatro Eliseo di Roma. L'ex deputato è stato assolto a metà marzo per il reato di abuso edilizio. Barbareschi era stato accusato di aver effettuato dei lavori per la realizzazione di una piscina e l'ampliamento di un vano nella casa delle vacanze, nell'arcipelago delle isole Eolie. All'attore era stasto contestato di aver realizzato anche opere abusive in zone sottoposte a vincolo paesaggistico senza aver ottenuto il nulla osta della Soprintendeza. Un sospiro di sollievo per l'attore, il quale nei giorni scorsi è stato al centro delle polemiche per essersi speso in difesa del Teatro Eliseo, attaccando il Ministro Dario Franceschini e accusando di essere stato dimenticato sia dal Mibact che da Roma Capitale, non ottenendo i giusti fondi per la possibilità di tenere aperto uno dei simboli della cultura della città. "Lotterò e cercherò anche aiuti privati. Io non mollo" dichiarava qualche giorno fa a Il Messaggero, suscitando non pochi commenti in rete e non solo e ponendo nuovamente al centro del dibatitto lo strano percorso che compiono i fondi ministeriali erogati dallo Stato.

LUCA BARBARESCHI PORTA L'AMERICA SU RAI CULTURA (CHE TEMPO CHE FA, 9 APRILE)- Luca Barbareschi si è sempre dimostrato un artista poliedrico e istrionico, spaziando tra teatro, cinema e tv. Si è fatto conoscere all'estero e in Italia e si è formato come performer proprio negli Stati Uniti, studiando con maestri newyorkesi come Lee Strasberg e Nicholas Ray. Proprio questa sua attitudine gli ha reso possibile imporsi come divulgatore del teatro americano e inglese nel Nostro Paese e proprio per questo ci sarà la possibilità di vedere questi spettacoli in una serie di appuntamenti televisivi, quattro per l'esattezza, dal titolo "Luca Barbareschi: American Plays" che saranno trasmessi da Rai Cultura e vedranno l'attore calarsi in personaggi d'Oltreoceano e d'Oltremanica. Tra questi, troviamo L'anatra all'arancia, Cercando segnali d'amore nell'universo, Il caso di Alessandro e Maria e Oleanna.

LUCA BARBARESCHI, LA SCHEDA (CHE TEMPO CHE FA, 9 APRILE)- Luca Barbareschi è un attore, regista e politico italiano che nasce in Uruguay da un padre imprenditore e madre economista. E' stato sposato con Patrizia Fachini da cui ha avuto le figlie Beatrice, Eleonora e Angelica e poi è stato compagno per 7 anni dell'attrice Lucrezia Lante della Rovere. Negli anni ha fondato diverse società come la Glamm Interactive e la Video Onlie, creando una casa di produzione, la Casanova Multimedia, che si occupa di contenuti per il cinema e la tv come le serie su Pietro Mennea, Adriano Olivetti e Zodiaco. Negli anni, Barbareschi ha collezionato grandi successi teatrali, oltre trenta e varie fiction per la tv. E' stato spesso al centro delle polemiche. Nel 1996 ebbe una controversia con Mediaset quando invitò una signora del pubblico nel programma i Guastafeste a non pagare la tassa sull'Europa imposta dal governo Prodi mentre nel 2012 aggreddì l'inviato de Le Iene Filippo Roma.

