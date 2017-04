MARTINA COLOMBARI/ I 21 anni d’amore con Billy Costacurta raccontati a Barbara D’Urso (9 aprile 2017)

Martina Colombari (Foto Lapresse)

MARTINA COLOMBARI, 21 ANNI D’AMORE CON BILLY COSTACURTA RACCONTATI A BARBARA D’URSO (9 APRILE 2017) - Tra gli ospiti della puntata di Domenica Live in onda oggi, 9 aprile 2017, c’è anche Martina Colombari, che racconterà a Barbara D’Urso la sua lunga storia d’amore con Billy Costacurta. I due hanno da poco festeggiato i loro 21 anni d’amore e sono una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo. Il 19 marzo l’ex Miss Italia ha voluto celebrare il suo amore con l’ex calciatore e lo ha fatto pubblicando su Instagram un collage delle loro foto scattate nel corso degli anni: li vediamo giovanissimi all’inizio della loro storia e poi il giorno del matrimonio, in vacanza e durante un brindisi fino ad arrivare al presente. Ad accompagnare i ricordi di Martina una semplice didascalia che ricorda li loro amore senza fine: “21 anni di noi #marty&Ale”. Il post (clicca qui per vederlo) ha collezionato oltre 15mila like.

MARTINA COLOMBARI E BILLY COSTACURTA, L’INIZIO DELLA LORO STORIA E IL FRUTTO DEL LORO AMORE - Martina Colombari e Costacurta sono sposati dal 16 giugno del 2004 e dalla loro unione nello stesso anno è nato Achille, che il prossimo 2 ottobre compirà tredici anni. A differenza di quelle di molti altri vip, la loro storia non è mai stata al centro del gossip per tradimenti e gelosie: niente, nel corso degli anni, sembra poterli allontanare. Quattro anni fa, sempre il 19 marzo, Martina Colombari aveva comprato uno spazio sul Corriere della sera per celebrare i suoi 17 anni d’amore con Costacurta, scrivendo: “Grazie Ale per questi meravigliosi 17 anni passati insieme!!! Buon anniversario, tua Martina.”. Martina Colombari conobbe Alessandro Costacurta nel 1996, quando l’ex Miss Italia si occupava di calcio nel programma televisivo Galagol in onda su Montecarlo: in quel periodo il pilastro della difesa rossonera chiudeva il ciclo trionfale di Capello alla guida del Milan prima di tornare a vincere prima con Zaccheroni e poi con Carlo Ancelotti. Ventuno anni dopo Martina e Billy sono ancora una famiglia felice.

