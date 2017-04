Che tempo che fa, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto

MATILDA DE ANGELIS, L’ATTRICE DI TUTTO PUÒ SUCCEDERE OSPITE DI FAZIO (CHE FUORI TEMPO CHE FA, PUNTATA 9 APRILE 2017) C'è grande attesa per vedere Matilda De Angelis a Che fuori tempo che fa, la trasmissione in onda stasera su Rai 3. La giovanissima artista bolognese è infatti considerata una delle attrici emergenti della scena tricolore, oltre che una cantante dotata di ottimi mezzi vocali. Una duplice veste che ha avuto l'effetto di metterla sotto la luce dei riflettori nel corso degli ultimi mesi,. Nata nel capoluogo emiliano, nel settembre del 1995, Matilda ha iniziato molto presto a interessarsi di musica, in particolare studiando violino e chitarra. Ancora prima di diventare maggiorenne è diventata la voce dei Rumba da Bodas, coi quali ha inciso un lavoro in studio, Karnaval Fou e girato la penisola in lungo e in largo, per una lunga serie di concerti. Ha poi allargato i suoi interessi alla recitazione, ove è riuscita a farsi notare per la partecipazione alla fiction Tutto può succedere. Un’ottima prova che le ha aperto le porte per un provino a fianco di Stefano Accorsi, con il quale ha quindi recitato in Veloce come il vento. Una prestazione di ottimo spessore, che le ha procurato grandi consensi da parte della critica specializzata e del pubblico, oltre a riconoscimenti come quello per la rivelazione dell'anno al Taormina Film Festival.

Nonostante il grande successo in veste di attrice, la ragazza emiliana non ha però nascosto la sua intenzione di non tralasciare la musica, anche se in questo momento proprio la carriera su piccolo e grande schermo sembra aver avuto la meglio. In una recente intervista concessa a Grazia, Matilda De Angelis ha voluto ricordare come il suo precoce successo sia dovuto anche al costante appoggio della famiglia. Il padre e la madre, infatti, l'hanno sempre incoraggiata a seguire i suoi sogni e i suoi interessi, dando in tal modo ulteriore stimolo a una determinazione ferrea. A differenza di Giulia, la ragazza da lei interpretata in Veloce come il vento, alla guida è molto prudente. Peraltro quando è stata scelta per la parte non aveva ancora preso la patente, come ha ricordato più volte.

