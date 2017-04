Che tempo che fa, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto

MATILDE GIOLI, L’ATTRICE DI THE STARTUP OSPITE DI FAZIO (CHE FUORI TEMPO CHE FA, PUNTATA 9 APRILE 2017) Matilde Gioli sarà ospite della puntata di Che fuori tempo che fa in onda stasera su Rai 3. L’attrice è nelle sale cinematografiche nel film The Startup, diretto da Alessandro D’Alatri, dove veste i panni di una studentessa dell'Università Bocconi di Milano. Il film racconta la storia vera di Matteo Achilli, l'inventore del social network “Egomnia”, definito lo Zuckenberg italiano. Già in passato le strade di Fazio e di Matilde Gioli si sono incrociate. In tanti si ricorderanno della partecipazione della ragazza a Rischiatutto, il game-show ideato da Mike Bongiorno che Fazio ha voluto riportare in televisione. In quell'occasione Matilde Gioli mise in mostra tutta la sua bravura, oltre che professionalità e simpatia, e una buona dose di auto-ironia.

Il vero nome di Matilde Gioli è Matilde Lojacono. È nata a Milano il 2 settembre del 1989. Debutta al cinema con Il capitale umano. È l'anno 2013. Tutto merito del regista Paolo Virzì. Nel 2015 è la protagonista di 3 film: Solo per il weekend, Belli di papà e Un posto sicuro. Ha avuto anche un ruolo in un episodio della serie Gomorra, intitolato “Il ruggito della Leonessa”. Il film più recente uscito nelle sale cinematografie (prima ovviamente di The Startup, è Mamma o papà?, diretto da Riccardo Milani.

Matilde sarà anche una delle più importanti attrici della nuova serie tv Rai Di padre in figlia, del regista Riccardo Milani. Nel cast ci saranno anche attrici del calibro di Cristiana Capotondi e Stefania Rocca. L'idea di fondo che ha dato poi il via alle riprese è stata di Cristina Comencini. In questa serie, che partirà in prima serata su Rai Uno dal 18 aprile, Matilde Gioli interpreta la sorella della protagonista (Cristiana Capotondi), vale a dire Maria Teresa Franza.

