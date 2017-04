MORGAN vs MARCO BOCCI/ Lite ad Amici 16, video: “non sapete approfondire”, “stanchi delle tue polemiche”

Morgan al serale di Amici 16

Le polemiche sono di casa ad Amici 16, soprattutto in un’edizione che vede Morgan tra i giudici e ieri nel suo mirino è entrato anche Marco Bocci, il quarto giudice della puntata del serale di Amici 2017 andata in onda nelle scorse ore su Canale 5. Innervosito dal pubblico che rumoreggiava mentre lui tentava di spiegare l’origine della canzone dei Queen che lui e i Bianchi stavano per cantare, Morgan è sbottato prima contro di loro e poi contro Marco Bocci, reo di essersi lamentato delle troppe polemiche di Morgan che allontanano l’attenzione dalle esibizioni: “Vi annoia l’approfondimento, voi volete la vita random, cose a caso senza conoscere il contesto. Vi disturba contestualizzare. Il problema di base lo dimostra questo pubblico, che sono bimbimin**a. Siete voi, siete tutti voi. Ho detto solo la verità, tutti voi parlate di bimbimin**a quando loro non ci sono, sono il primo che glielo dice in faccia”. Nel frattempo Bocci ha provato a chiarire: “Non è questione di noia. Evidentemente non hai percepito le mie parole. Mi disturba il conflitto e la polemica prima di presentare artisti giovani che devono esibirsi”. Maria De Filippi ha provato a metterci una pezza: “Ci sono momenti di esasperazione dove a un pubblico che reagisce in modo negativo, si reagisce in modo ancora più negativo, cerchiamo anche di dimostrare l’esatto contrario. Ci sono dei momenti dove quando una ragazzo si toglie una camicia e qualcuno sta cercando di spiegare qualcosa, l’urlo generalizzato per gli addominali è un po’ imbarazzante. Tanto gli addominali son sempre uguali ogni puntata, non è che cambiano”.

Ma Morgan è ripartito all’attacco, tirando in mezzo Bocci: “Loro vogliono che me ne vada io e restino gli addominali. Io non ho niente da dare a loro evidentemente, gli addominali sì. Anche lui è disturbato, disturbato dalla contestualizzazione di una canzone dei Queen, evidentemente dalle urla sugli addominali no”. L’ultima parola però l’ha avuta l’attore, che ha incassato l’applauso fragoroso del pubblico e la standing ovation di Elisa: “Marco (vero nome di Morgan, ndr) non è questo. Non stai rispondendo a ciò che ti ho detto, stai andando su un altro capitolo che non è quello che ho detto io. Sono molto a favore dell’approfondire e dello scambio, ma per approfondire e scambiare bisogna comprendersi. Io ti ho detto delle cose e tu mi stai rispondendo con qualcos’altro. Ho detto, in maniera molto neutra, che mi piacerebbe vedere giovani artisti che hanno un pochino la strada più spianata e meno tensione. Non è difficile come concetto. Tu sei un grandissimo artista, tu sai che ci sono artisti emotivi. Fossi loro vorrei fare una grande esibizione senza stare a sentire le voci, le polemiche, gli insulti, le urla, quello è altro. Se vogliamo difenderli, diamogli spazio”. Clicca qui per vedere il video della lite tra Morgan e Marco Bocci.

