NCIS 14/ Anticipazioni puntata 9 aprile 2017: Gibbs e Reeves in missione suicida?

NCIS - Unità Anticrimine 14, in prima Tv assoluta su Rai 2

NCIS - UNITA' ANTICRIMINE 14, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, domenica 9 aprile 2017, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio di NCIS - Unità anticrimine 14, in prima Tv assoluta. Sarà l'11°, dal titolo "Le cose buone". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Emily (Juliette Angelo) sveglia di soprassalto il padre, dato che non tollera più vederlo dormire a casa di Gibbs (Mark Harmon). Crede inoltre che solo così potrà aiutarlo a fare la terapia prevista per recuperare le funzionalità motorie e gli rivela in seguito anche di essersi appena fidanzata. Poco dopo, Gibbs viene chiamato dall'NCIS, che è appena stata informata della morte di un Capitano. Nella tasca della vittima viene inoltre ritrovato un dettaglio riconducibile alla madre di Ducky (David McCallum), l'indirizzio in cui abitava molti anni prima. Ducky tuttavia non ricorda di aver mai sentito il nome del Capitano Green. Intanto, Ellie (Emily Wickersham) e McGee (Sean Murray) raggiungono il vecchio indirizzo di Victoria Mallard, la madre del medico, e scoprono che la vittima stava cercando a tutti i costi di parlarle, non sapendo che è morta diversi anni prima. Nel passato, Ducky scopre dal migliore amico che la madre ha conosciuto un altro uomo e che ora è molto innamorata. Il medico non crede che la donna lo conosca abbastanza ed in più teme che il fidanzato attuale si approfitti in qualche modo di lui. Chiede quindi ad Angus (Adam Croasdell) di fare delle ricerche e di scoprire se nella sua vita c'è del torbido. Nel presente, Abby (Pauley Perrette) scopre delle tracce collegate alla vittima che riportano a Balthazar Kilmeany (Charles Shaughnessy), l'uomo di cui si era innamorata la madre. Rivela infatti che in seguito alle ricerche di Angus aveva realizzato che i suoi sospetti su Kilmeany fossero corretti. In passato, Ducky affronta apertamente Balthazar, che conferma di essere un truffatore professionista. Gli impone quindi di allontanarsi dalla madre Victoria (Caroline Lagerfelt), prima che si sposino. Nel presente, mentre Gibbs scopre che la sua villa è infestata dalle termiti, Ducky scopre che la madre era realmente innamorata di Balthazar ed inizia a sentirsi in colpa per aver deciso del suo futuro sentimentale al posto di Victoria. In passato, Ducky cerca di convincere la madre a lasciare il Paese per seguirlo in America, ma la donna si rifiuta. Morirà quindi nella stessa casa di sempre, alcuni anni più tardi. Nel presente, la squadra scopre che il responsabile dell'omicidio di Green è Logan Chase (T.J. Linnard), il nipote di Balthazar. Più tardi, Fornell è ormai ritornato a casa sua e festeggia la ritrovata libertà con la figlia. Verrà tuttavia interrotto dall'arrivo di Gibbs, che ha deciso di occupare il suo divano in attesa della disinfestazione.

NCIS - UNITA' ANTICRIMINE 14, ANTICIPAZIONI PUNTATA 9 APRILE 2017, EPISODIO 10 "LE COSE BUONE" - Per diversi mesi, Clayton ha cercato di ottenere il brevetto di pilota per infiltrarsi nella cerchia di Kai Chen, un uomo d'affari che ha compiuto diversi attacchi come terrorista, per manipolare il mercato azionario. Reeves è riuscito dopo diverso tempo ad ottenere la fiducia di Paul Miller, uno dei piloti di Chen, in modo da poter essere scelto come co-pilota durante il volo del magnate verso Washington. E' qui, infatti, che l'agente dell'NSA trasporterà un dispositivo in grado di rubaree tutte le informazioni riguardo all'attacco pianificato a New York. L'operazione Willoughby è tuttavia considerata una missione suicida, dato che una volta avviato il download dal pc di Chen, quest'ultimo verrà immediatamente informato del blocco dell'operazione. Mentre la squadra sarà impegnata su altri fronti, Gibbs e Reeves verranno incaricati di mettere sotto torchio Miller per scoprire le informazioni in suo possesso. Il pilota tuttavia muore prima di rispondere a qualsiasi domanda e durante l'autopsia, Ducky scopre che il pilota stesso si era somministrato una dose letale di morfina.

© Riproduzione Riservata.