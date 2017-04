Oroscopo Paolo Fox a Mezzogiorno in famiglia la classifica dei segni 9 aprile e sfida tra i comuni

Paolo Fox (LaPresse)

OROSCOPO DI PAOLO FOX, LA CLASSIFICA DEI SEGNI E LE PREVISIONI A MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA (9 APRILE) - Quali sono le previsioni delle stelle per oggi, domenica 9 aprile 2017? Ce lo rivelerà la classifia dei segni di Paolo Fox ed il suo Oroscopo 2017, che come sempre ci terrà compagnia a Mezzogiorno in famiglia. Il celebre astrologo ritorna nel programma di Rai 2 per rivelarci tutte le novità che attendono tutti i protagonisti dello Zodiaco. In attesa di conoscere curiosità e cambiamenti planetari, rivediamo i due segni Top e Flop della scorsa settimana. Dodicesimo posto per i Gemelli, sempre più afflitti dall'opposizione di Saturno. Si sono verificati quindi problemi e ritardi, anche se Giove favorevole permette di cadere sempre in piedi. In questo periodo sarebbe meglio fermarsi e riflettere, anche per capire quale direzione prendere in molti campi. Alcune situazioni non potranno infatti andare avanti così come sono, dalle relazioni alla famiglia, dal lavoro alla salute. Penultimo posto per lo Scorpione, che in questo periodo si trova rattristato da ricordi e malinconie. Le soluzioni avverranno nella seconda metà dell'anno, ma ora è essenziale realizzare che quell'incapacità che molti nati del segno si attribuiscono, non esistono. Marte fumantino invoglia a sfogare il nervosismo, soprattutto fra mercoledì e giovedì, dove la dissonanza del pianeta si unirà a quella di Urano. Attenzione a non esplodere e mantenere la calma, in previsione di una domenica 9 aprile ricca di sorprese. Secondo posto per il Sagittario, sempre più vigoroso e vitale. I nati del segno potranno contare su una forte energia e su occasioni che si presenteranno fra mercoledì e giovedì. I riflettori sono puntati sul Sagittario, che potrà trovare strada facile in molte situazioni. Primo posto per il Toro, anche se la rabbia continua a far parte dei nati del segno. Una tendenza vincente, che porta i nati del segno a catturare la benevolenza degli altri. Si apre un periodo d'oro per l'amore, ma anche per il lavoro. Potrebbe essere infatti una settimana molto importante, specialmente nel week-end. Da non sottovalutare i nuovi incontri, in previsione dei prossimi mesi in cui Venere ritornerà nel segno. Clicca qui per rivedere la classifica dei segni di Paolo Fox a Mezzogiorno in famiglia della scorsa settimana.

MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA, ANTICIPAZIONI DEL 9 APRILE 2017: RECCO VS VENTOTENE - Ritorna Mezzogiorno in famiglia con una nuova ondata di balli e divertimenti che ci riveleranno oggi, domenica 9 aprile 2017, quale sarà l'ottavo comune estratto. Al centro ovviamente la gara fra Comuni, che vivrà lo scontro fra i campioni di Recco, in provincia di Genova, e gli sfidanti di Ventotene, in provincia di Latina. Nella puntata di ieri, i campioni si sono aggiudicati un punto di vantaggio, con cui potrebbero conquistare la vittoria definitiva. Anche il Comune rivale ha dimostrato di avere tutte le qualità per tagliare il traguardo, per cui non è detta l'ultima parola. Scopriamo quindi qualcosa di più sul borgo sfidante, che può contare su una popolazione di meno di 800 abitanti. Siamo nella zona più meridionale del Lazio, sull'isola omonima che, assieme a Santo Stefano, fa parte dell'arcipelago delle isole Ponziane. Il centro storico della cittadina, caratteristico e suggestivo, si erge sulla roccia che le permette di dominare il poto romano. Grazie ai resti ritrovati nel luogo, sappiamo che Ventotene era già presente in epoca Neolitica, anni in cui divenne un centro di sosta e passaggio per tutte le flotte che attraversavano il Tirreno.

