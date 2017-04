Quarto Grado, conducono Gianluigi Nuzzi e Silvia Magri

QUARTO GRADO LA DOMENICA: IL CASO DI YARA GAMBIRASIO, VERSO IL PROCESSO D'APPELLO (9 APRILE 2017) - Gianluigi Nuzzi approfondirà nella puntata di Quarto Grado - La domenica di oggi, 9 aprile 2017, il caso della giovane Yara Gambirasio. Una tragedia che ha sconvolto l'Italia ed ha indignato l'opinione pubblica e che proseguirà nella sua vicenda giudiziaria il prossimo 30 giugno. E' in questa data, infatti, che Massimo Bossetti potrà presentarsi nuovamente di fronte ai giudici per l'udienza d'appello. La morte di Yara Gambirasio avviene nella notte del 26 novembre del 2010, dopo che la 13enne ha lasciato la palestra di Brembate di Sopra, in provincia di Bergamo, in cui ha effettuato un allenamento. Il suo corpo verrà ritrovato solo tre mesi più tardi, in un campo che dista 10 km dal paesino in cui è scomparsa. Le prime analisi della scientifica individuano tracce di DNA sul cadavere di Yara Gambirasio, classificate in seguito come appartenenti a Ignoto 1. Sulle prime si punta il dito contro un operaio di origini marocchine, ma il primo risultato di un controllo incrociato fra il materiale genetico di Ignoto 1 e quello di centinaia di persone, rivela un dettaglio importante: le tracce corrispondono al figlio naturale di un autista, Giuseppe Guarinoni, morto nel 1999. Ma chi è Ignoto 1?

QUARTO GRADO LA DOMENICA: IL CASO DI YARA GAMBIRASIO, VERSO IL PROCESSO D'APPELLO (9 APRILE 2017) - Ignoto 1 è il primo dei grandi misteri che ruotano attorno alla morte di Yara Gambirasio. Giuseppe Guarinoni, infatti, ha ufficialmente tre figli, ma nessuno di questi corrisponde al DNA ritrovato sul corpo della ragazzina. In seguito ad una ricerca approfondita delle autorità, si risale fino a Ester Arzuffi ed al figlio Massimo Giuseppe Bossetti. Gli inquirenti non hanno dubbi: il muratore di Mapello è Ignoto 1 e quindi il presunto assassino di Yara Gambirasio. Una rivelazione shock, soprattutto per Massimo Bossetti, che fino a quel momento ignorava che il padre biologico fosse diverso dall'uomo che l'ha cresciuto, il marito della Arzuffi. L'arresto di Bossetti avviene solo nel giugno del 2014, in seguito alla raccolta di numerose prove e testimonianze. La condanna per "il Favola", come è conosciuto fra amici e colleghi per via del suo vizio di raccontare favole, menzogne, arriva poco più di due anni più tardi. E' solo l'inizio di uno dei processi più lunghi della cronaca italiana, perché Massimo Bossetti accuserà di contro diverse persone, fra cui anche il padre della stessa Yara Gambirasio.

