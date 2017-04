RICCARDO CHAILLY/Il direttore del Teatro alla Scala in scena con Salvatores (Che tempo che fa)

Riccardo Chailly a Che tempo che fa, programma

RICCARDO CHAILLY, A TEATRO CON SALVATORES (CHE TEMPO CHE FA, 9 APRILE) - Collaborazione d'eccezione tra il direttore del Teatro alla Scala Riccardo Chailly e il regista Premio Oscar Gabriele Salvatores. I due daranno vita all'adattamento del capolavoro di Rossini La gazza ladra, restando fedeli all'originale. Un rapporto illustre che sicuramente darà i suoi frutti. Chailly sarà il direttore del Teatro fino al 2020 ma come ha dichiarato in un'intervista a Il corriere nel mese di gennaio, non sarà onnipresente ed egocentrico dato che questo priverebbe di respiro internazionale il tutto. Chailly si è detto amante sia del novecento che del contemporaneo ed ha accolto la prima volta di Sergio Mattarella al Teatro alla scala nella sua uscita istituzionale. Riccardo Chailly, tuttavia, è anche un personaggio molto schivo e nel passato si è reso protagonista di alcune spiacevoli vicende.

RICCARDO CHAILLY, A TEATRO VIENE INSULTATO (CHE TEMPO CHE FA, 9 APRILE) - Nel 2015, infatti, il direttore disertò una cena ufficiale dopo il successo della Giovanna d'Arco e gli undici minuti di applausi. Questo fa attribuito al suo carattere. Molti, tuttavia, si sonmo chiesti il perchè del suo atteggiamento ma poi si venne a sapere che Chailly venne pesantemente accusato da Moshe Leiser, che aveva firmato la regia con Patrice Caurier. L'uomo lanciò una sgradevole epiteto a Chailly che, dopo essersi indignato, si rintanò nel suo camerino.

RICCARDO CHAILLY, LA SCHEDA (CHE TEMPO CHE FA, 9 APRILE) - Riccardo Chailly è un direttore d'orchestra italiano nato a Milano in una famiglia di musicisti e studente nei conservatori di Perugia, Roma e Milano. Debutta nel 1974 come direttore d'orchestra nella Madama Butterfly e si impone in numerose orchestre sinfoniche a Berlino e New York. Ha all'attivo diversi cd con la casa discografica Decca e tra le sue registrazioni spiccano i cicli delle sinfonie di Gustav Mahler e Anton Bruckner, con l'opera omnia di Edgar Varese.

