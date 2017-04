Teddy Reno e Rita Pavone

RITA PAVONE E TEDDY RENO, IL RACCONTO DI UNA STORIA D'AMORE MERAVIGLIOSA (TECHETECHETÈ) - Rita Pavone e Teddy Reno oggi a Techetechetè: una delle coppie più conosciute della musica italiana sarà ospite del programma di Raiuno. Oggi, domenica 9 aprile, alle 20:34 verrà mandato in onda un racconto sull'amore nato negli anni '60 e che è stato coronato con un matrimonio che è molto vicino al cinquantesimo anniversario. Canzoni e immagini per descrivere l'unione di Rita Pavone e Teddy Reno, che si sono incontrati al primo Festival degli Sconosciuti. Non verranno ripercorse, però, solo le tappe della storia d'amore della coppia, ma anche quelle delle due carriere di grande successo. E allora Techetechetè proporrà i brani con cui Rita Pavone si è fatta conoscere in tutto il mondo: da "La partita di pallone" a "Come te non c’è nessuno", passando "Cuore". E così farà con le interpretazioni di Teddy Reno nelle commedie di Totò e Peppino De Filippo. Ci sarà ovviamente spazio anche per i duetti nel corso degli anni dei due artisti, protagonisti di una storia meravigliosa che ha superato le diffidenze dell'epoca.

RITA PAVONE E TEDDY RENO, IL RETROSCENA SU GIANNI MORANDI (TECHETECHETÈ) - Rita Pavone è legata a Teddy Reno, ma non mancano i retroscena sulla sua vita sentimentale: ad esempio, è stata corteggiata da Gianni Morandi. Lo ha svelato la stessa cantante: «Mi chiese di uscire con lui e, quando gli risposi di no, disse che sapeva con chi uscivo e avrebbe parlato con mio padre», ha dichiarato a L'Arena di Massimo Giletti. Rita Pavone ha raccontato che minacciò il collega di non parlargli più e da allora gli ha tenuto il muso per un po'. Gianni Morandi per fare pace le portò un tronchetto di cioccolata. La storia d'amore non è mai nata perché Rita Pavone considerava il collega come un fratello, quindi nei suoi confronti provava solo affetto, nient'altro. Ora lei è sposata con Teddy Reno, mentre Gianni Morandi è legato ad Anna dopo la separazione da Laura Efrikian. Più recentemente comunque Rita Pavone ha partecipato ad una festa in onore di Anton Emilio Krogh per la presentazione dell'autobiografia del penalista "Come me non c'è nessuno", che vede tra i protagonisti proprio la cantante.

