SFIDA A WHITE BUFFALO/ Su Rete 4 il film con Charles Bronson (oggi, 9 aprile 2017)

Charles Bronson in Sfida a White Buffalo

SFIDA A WHITE BUFFALO, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 9 APRILE 2017: IL CAST - Sfida a white Buffalo, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 9 aprile 2017 alle ore 16.45. Una pellicola di genere western dal titolo originale The White Buffalo, realizzata in America nel 1977 dalla casa cinematografica italiana Dino De Laurentiis Company per la regia di J. Lee Thompson mentre nel cast sono presenti Charles Bronson, Will Sampson, Jack Warden, Slim Pickens, Kim Novak e Clint Walker. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

SFIDA A WHITE BUFFALO, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 9 APRILE 2017: LA TRAMA - La storia è incentrata intorno alla figura di un popolare pistolero di nome Wild Bill Hickock (Charles Bronson) che però ora è nella sua fase di declino a causa di una grave malattia. A causa di questo forzato riposo, l’uomo si ritrova spesso a dover pensare al proprio passato e a doverci fare i conti. Inoltre da un po’ di tempo Hickock fa un sogno molto strano che però lui vede come una sorte di presagio di morte. Si trova su di una montagna innevata e qui viene improvvisamente assalito da un animale gigantesco di colore bianco. Si tratta di una sorta di bisonte che però a lui sembra essere l’incarnazione di tutte le sue malefatte. Nonostante non abbia molta forze, il pistolero si convince di voler raggiungere la montagna in quanto è venuto a conoscenza che proprio in quella zona era stato avvistato un bisonte. È qui che l’uomo scopre che questo animale esiste per davvero e che vive in maniera solitaria anche se spesso fa una serie di scorribande come quando aveva distrutto un accampamento indiano uccidendo la piccola figlia di Cavallo Pazzo (Will Sampson). Anche il capo indiano per vendicare la morte della figlia si mette sulle tracce dell’animale perché vuole necessariamente ucciderlo. Nel lungo percorso per arrivare in cima alla montagna Hickock incontra un suo vecchio amico e collega pistolero Charlie (Jack Warden) che lo accompagna alla ricerca del mostruoso animale. Ad aiutare i due però ci sarà anche il capo indiano così da riuscire ad affrontare il bisonte in un duello sanguinoso. I tre hanno la meglio, Hickock stringe una profonda amicizia con Cavallo Pazzo al quale consegna il manto del bisonte così da ricoprire la tomba della figlia, ora però può ritornare alla sua solitudine.

