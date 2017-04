SPY GAME/ Su Rete 4 il film con Robert Redfort e Brad Pitt (oggi, 9 aprile 2017)

Spy game, film prima serata

SPY GAME, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 9 APRILE 2017: IL CAST - Spy game, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 9 aprile 2017 alle ore 21.30. Una pellicola di genere spionaggio e azione realizzata in USA nell’anno 2001 da Mark Abraham e Douglas Wick e diretta dal regista Tony Scott mentre nel cast figurano diversi interpreti di spessore come Robert Redfort, Brad Pitt, Catherine McCormack, David Hemmings, Stephen Dillane e Marianne Jeana Baptiste. Da segnalare che il regista del film, Tony Scott, abbia voluto dedicare questo lavoro cinematografico alla propria mamma Elizabeth scomparsa nello stesso anno della sua realizzazione. Ma scopriamo nel dettaglio la trama del film.

SPY GAME, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 9 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonista un agente della CIA, un certo Nathan Muir (Robert Redford) da sempre contraddistinto da tanta determinazione e coraggio da riuscire a portare a compimento tutte le missioni che di volta in volta gli venivano affidate. Nel 1991 al termine del regime sovietico, Nathan si trova quasi al culmine della sua carriera e sta già assaporando il suo amato riposo che pensa di fare in un luogo caldo, ma le sue prospettive immediatamente cambiano quando nel giorno precedente alla pensione un giovane soldato di nome Tom Bishop (Brad Pitt), che lo stesso Nathan aveva reclutato finisce in guai seri. Il soldato infatti aveva cercato di far evadere dalla prigione una donna dell’occidente ma era stato scoperto finendo anche lui imprigionato e torturato. Nathan viene quindi chiamato a prendere parte alla riunione indetta per cercare di trovare una linea comune per questa situazione a dir poco imbarazzante. Qui, nonostante i suoi capi cerchino di non fargli capire le cose, Muir comprende che il povero Bishop sarà in qualche modo abbandonato al suo destino così da riuscire ad evitare una sorta di caso internazionale. Così decide di voler fare qualcosa lui stesso e inizia a ripercorre le tappe della carriera di Bishop da quando si erano conosciuti in Vietnam fino all'operazione in Libano, scopre così che la donna che il soldato voleva far evadere è la sua innamorata. Inoltre scoprirà il vero motivo che si nasconde dietro questo fatto. Tutto ciò gli darà l’opportunità di pensare alla sua vita e al fatto di poter fare a meno di quei risparmi di una vita, l’importante però è aiutare Bishop. Così con una vera e propria azione privata che escogita in ventiquattro ore, Muir riesce a salvare l’amico.

