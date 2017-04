STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Il Segreto, Le Iene Show (domenica, 9 aprile 2017)

Stasera in tv su Mediaset, Le Iene Show su Italia 1

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 9 APRILE 2017 - Questa domenica sera il programma delle reti Mediaset prevede nuove puntate della serie tv spagnola più amata in Italia, Il Segreto, che assieme allo show delle Iene si dividerà il maggior numero di spettatori. Gli altri canali propongono film, dai gialli fino all'animazione.

Su Canale 5 va in onda l'episodio 1323 de Il Segreto. In questa puntata si intrecciano le vicende amorose, lo scioglimento dell'unione tra Prado e Matias, la fuga di Rafaela e i festeggiamenti in occasione di San Mamerto. Questa domenica però ci sarà la messa in onda di un solo episodio per lasciare spazio in prima serata anche alla soap opera Una vita, con la decima puntata della quinta stagione. Su Italia 1 vedremo i servii de Le Iene Show, con la conduzione di Nadia Toffa e con lei di Andrea Agresti, Paolo Calabresi, Giulio Golia e Matteo Viviani. Su Rete 4 il film di spionaggio e azione del 2001 diretto da Tony Scott: Spy game. Il film è ambientato nel 1991, al termine della Guerra fredda. L'agente della CIA Nathan Muir, interpretato da Robert Redford, ha avuto ruoli importanti nel corso della guerra e ha sempre portato a termine le sue missioni. L'ultima missione che si ritrova a dover svolgere è salvare il suo pupillo Tom Bishop, i cui panni sono vestiti da Brad Pitt.

Su La 5 sono protagoniste le storie di riconciliazione o di delusione raccontate e vissute dagli ospiti di Maria De Filippi a C'è posta per te. Il canale Mediaset Extra ripropone una puntata di Tu si que vales del 2014, il talent show presentato da Belen Rodriguez. Iris mette in onda un film del 2011 con protagonista Matt Damon dal titolo I guardiani del destino, un thriller sentimentale in cui David Norris cerca di scoprire cosa gli impedisce di avere una relazione con Elise, interpretata da Emily Blunt. Il film è tratto da un racconto di fantascienza di Philip Dick. Su Italia 2 si può vedere il film Virus del 1999, che racconta dell'arrivo di vite aliene sulla terre, che prendono possesso di una base scientifica russa. Per la serie tv Blindspot va in onda su Top Crime la diciassettesima puntata della prima stagione. Il titolo dell'episodio è: Nell'ultimo posto dove guarderesti. Sul canale per bambini Boing questa domenica sera sarà trasmesso un film d'animazione del 1991: Doraemon, le mille e una notte.

PROGRAMMAZIONE MEDIASET DI STASERA -

Canale 5

ore 21.10 Il Segreto, soap opera

ore 22.30 Una vita, soap opera

Italia 1

ore 21.20 Le Iene, intrattenimento

ore 00.10 Planet terror, film

Rete 4

ore 21.30 Spy game, film

ore 00.07 From Paris with love, film

La 5

ore 21.10 C'è posta per te, show

Mediaset Extra

ore 21.15 Tu si que vales, talent show

Iris

ore 21.00 I guardiani del destino, film

Italia 2

ore 21.10 Virus, film

Top Crime

ore 21.10 Blindspot, serie tv

Boing

ore 20.30 Doraemon the movie. Le mille e una notte, film

© Riproduzione Riservata.