STASERA IN TV / Oggi, programmi Rai: Che Dio ci aiuti 3, NCIS - Unità anticrimine, Che tempo che fa (9 aprile)

Programmi Rai stasera in tv

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 9 APRILE 2017 - Il palinsesto Rai propone diversi tipi i programmi per la prima serata di oggi, domenica 9 aprile 2017. Sulla rete ammiraglia troviamo la fiction "Che Dio ci aiuti" con Elena Sofia Ricci, seguita dall'approfondimento giornalistico "Spaciale TG1". Su Rai2 arrivano gli agenti speciali di "N.C.I.S." con le loro indagini; la serata prosegue con un episodio di "Bull", altra serie giudiziaria statunitense, mentre in seconda serata cambiamo completamente atmosfera con "La Domenica Sportiva". Rai3 punta sui talk-show condotti da Fabio Fazio “Che tempo che fa” e "Che fuori tempo che fa”. A seguire, il documentario "I ragazzi del Bambin Gesù - Ospedale pediatrico". Su Rai4 c’è "Il lato positivo", film dal cast stellare: Jennifer Lawrence, Oscar 2013 come migliore attrice protagonista, Robert De Niro e Bradley Cooper, che con questo film si è guadagnato la prima nomination all’Oscar. Su Rai 5 troviamo un documentario, "Le selvagge isole dell'Indonesia". Il prime-time di Rai Movie è invece occupato dal film del 2014 "The Giver”, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo. Infine, su Rai Premium, per chi se lo fosse perso, si può rivedere lo show del sabato sera "Ballando con le stelle" capitanato da Milly Carlucci.

Per l' Auditel però, non esiste solo Fazio: anche la fiction "Che Dio ci aiuti 3" realizza dei buonissimi ascolti. A decretarne il successo il cast quasi tutto al femminile, le storie divertenti ed al contempo commeventi che ruotano intorno alla "bizzarra" Suor Angela e alle sue ragazze, ospiti del convitto. Mentre quest'inverno è arrivata la quarta stagione, stasera avremo l'occasione di ripassare le peripezie della suora che sfreccia contromano per la città, con gli episodi 9 e 10 della terza serie: "Genitori" e "Solo un gioco". Lasciamo Suor Angela ed il suo particolare codice della strada e passiamo alle serie poliziesche made in U.S.A. protagoniste di Rai2: "N.C.I.S. Unità anticrimine" e "Bull". La prima è un successo consolidato, arrivata ormai alla 14esima stagione: una squadra di agenti speciali appartenenti all' agenzia federale chiamata appunto N.C.I.S. (esiste davvero!) indagano su casi di omicidio che coinvolgono i marines e sulla salvaguardia del presidente degli Stati Uniti. Il titolo dell'episodio di stasera è "Le cose buone". Bull" è invece una prima Tv ispirata alla vita di uno psicologo americano che per molti anni, con le sue analisi, ha aiutato alcuni avvocati come consulente. La seconda serata di Rai1 è affidata al settimanale d'approfondimento dei principali casi d'attualità con "Speciale TG1", quella di Rai2 è invece ormai storicamente dedicata al calcio: "La Domenica Sportiva" ci fa compagnia dal 1953. "Che tempo che fa" e "Che fuori tempo che fa" vedranno protagonisti Fabio Fazio e i suoi numerosi ospiti. Subito dopo, le dieci storie di altrettanti ragazzi colpiti da gravi malattie, raccontate attraverso i loro occhi nel documentario sull'ospedale pediatrico Bambin Gesù. "Il lato positivo", su Rai4, è un film tra il drammatico e la commedia, il protagonista è un ex insegnante uscito da un centro psichiatrico che vuole riconquistare la moglie; in suo aiuto arriva Tiffany che si rivelerà anche lei non poco problematica. L'altro film im programma è "The Giver", su RaiMovie: in un futuro incolore ed asettico, Jonas, adolescente con un dono speciale riscoprirà la bellezza delle emozioni e della libertà. "Le selvagge isole dell'indonesia" è un dipinto delle oltre 17000 isole dello stato-arcipelago, su Rai5; mentre su Premium c'è la gara di ballo più divertente d'Italia "Ballando con le stelle 2017": chi tra i vip rimasti in gara supererà questa settima puntata

PROGRAMMAZIONE SERALE - RAI

Rai1 ore 21:30 "Che Dio ci aiuti 3" fiction

ore 23:45 "Speciale TG1" approfondimento giornalistico





Rai2 ore 21:00/21:45 "N.C.I.S."/"Bull" serie tv

ore 22:40 "La domenica sportiva" sport





Rai3 ore 20:00 "Che fuori tempo che fa 21.30 "Che fuori tempo che fa" talk-show

ore 22:45 "I ragazzi del Bambin Gesù" documentario





Rai4 ore 21:15 "Il lato positivo" film



Rai5 ore 21:17 "Le selvagge isole dell'Indonesia"

documentario



RaiMovie ore 21:20 "The Giver" film



RaiPremium ore 21:25 "Ballando con le stelle" varietà



