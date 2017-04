STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: Teen Wolf, The Meddler (domenica, 9 aprile 2017)

Stasera in tv su Sky

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 9 APRILE 2017 - La prima serata inizia su Fox con una scorpacciata di serie tv americane dedicate al genere fantasy: alle ore 21 ci sono i lupi mannari di Teen Wolf, alle ore 22 la velocità supersonica di The flash e alle ore 23 tornano i licantropi di Teen wolf. Il poliziesco è di casa su Fox Crime: alle ore 21 i casi misteriosi del detective francese Poirot, alle ore 22 la saga dedicata al crimine con gli agenti di Ncis Los Angeles che prosegue fino alle ore 23 con due episodi di fila. Sky Atlantic propone alle ore 21 In treatment, la serie firmata da Sergio Castellitto mentre alle ore 22 c'è una prima visione tv, la sit-com Baraccopolis. A seguire dalle ore 23 le avventure di Big Little Lies con Reese Whiterspoon e Nicole Kidman. Le serie tv sentimentali sono su Fox Life: alle ore 21 c'è il medical drama Saving hope, alle ore 22 una prima visione con Younger, stagione 1 con ben due episodi inediti.

Su Sky Uno alle ore 20.30 c'è Edicola Fiore con Rosario Fiorello e Stefano Meloccato; alle ore 21 un documentario dedicato ai tatuaggi dal titolo Tattoo Nation: la storia dei tatuaggi, ore 22 ancora tatoo con il reality Tatuaggi da incubo. Il grande cinema è su Sky Cinema 1: ore 21 The Meddler con Susan Sarandon in stato di grazia, a seguire a partire dalle ore 23 Forever Young, commedia italiana a firma di Fausto Brizzi. Sky Cinema Hits propone due noir: alle ore 21 La fredda luce del giorno con Bruce Willis e Sigourney Weaver, subito dopo dalle ore 23 divertimento e danza con il film Samba. Sky Cinema Family dedica la prima serata alla famiglia: alle ore 21 le avventure di Nanny McPhee - Tata Matilda, alle ore 23 un nuovo classico, i vampiri di Twilight nel primo episodio della saga. Invece su Sky Cinema Passion ci sono due thriller: alle ore 21 Zona d'ombra, alle ore 23 The Mexican - Amore senza la sicura. Divertimento su Sky Cinema Comedy con la commedia Il professore Cenerentolo, alle ore 23 il mitico Ben Stiller in Zoolander. A chiudere il palinsesto su Sky Cinema Max alle ore 21 il grande classico Il socio, alle ore 23 l'horror [Rec] 3 - La genesi.

