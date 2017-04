STEFANO DE MARTINO/ Affranto per la polemica col fratello di Belen Rodriguez si consola col web...

Stefano De Martino

STEFANO DE MARTINO, NEWS: IL SUPPORTO SUL WEB PER LA GESTIONE DELLA DIATRIBA CON JEREMIAS RODRIGUEZ (OGGI, 9 APRILE 2017) – Stefano De Martino, noto ballerino professionista di origini napoletano, ieri sera è stato ancora una volta grande protagonista della puntata serale del seguitissimo talent di Canale 5, Amici condotto da Maria De Filippi. Ha partecipato a diverse coreografie non lasciando trasparire alcun disagio per le polemiche emersi negli ultimi giorni in quella che è diventata una vera e propria diatriba con la famiglia Rodriguez. Infatti, il fratello della propria ex moglie Belen, Jeremias ha voluto pubblicare un post in cui ha attaccato in maniera diretta Stefano De Martino. Il motivo della presa di posizione da parte dell’ex cognato sta nel fatto che il ballerino di Amici non ha difeso la propria ex compagna, il che secondo Jeremias era un atto dovuto visto che si tratta sempre della madre del suo unico figlio Santiago.

Per Jeremias questo gesto sarebbe stato positivo soprattutto per il figlio. Però se Jeremias ha proposto un attacco diretto non ha fatto la stessa cosa Stefano De Martino che anzi ha deciso l’indifferenza nei confronti dell’ex cognato, non dando alcuna importanza e quindi optando per il silenzio più assoluto. Sui suo profili sociali c’è traccia di post dedicato alla campagna per la difesa dei bambini siriani e per le sue ultime perfomance professionali. Una decisione molto condivisa dagli utenti della rete che hanno plaudito con tantissimi commenti di supporto nei propri confronti, pubblicati sulle pagine social del ballerino.

© Riproduzione Riservata.