Selvaggia Lucarelli vs Sandro Mayer/ “Stessa parrucca di Trump?” il direttore di Dipiù non gradisce…

Milly Carlucci e Marla Maples

SELVAGGIA LUCARELLI VS SANDRO MAYER: LA DOMANDA DELLA BLOGGER FA INFURIARE IL DIRETTORE - La "cattivissima" giuria di Ballando con le Stelle è spesso al centro delle polemiche mediatiche, soprattutto da quando Selvaggia Lucarelli, due edizioni fa, ha preso posto nel parterre per giudicare le tante esibizioni dei diversi concorrenti. Bersaglio preferito della blogger, neanche a dirlo, Alba Parietti, con la quale nelle ultime puntate ha dato vita a una serie di siparietti molto divertenti ma spesso aspramente criticati dalla conduttrice in gara. Nella serata di ieri, però, è stato Sandro Mayer a risentirsi per qualcosa detta da Selvaggia Lucarelli, che non è riuscita a trattenere tutta la sua irriverenza di fronte a Marla Maples, ballerina per una notte nel celebre programma di Milly Carlucci. "Hi Marla, Milly mi traduci tu che sei più brava? Io volevo dire questo a Marla...", ha detto Selvaggia Lucarelli poco prima di fare una domanda ben assestata ai danni dell'ignaro Sandro Mayer. Ma perché il direttore se l'è presa tanto con la blogger?



SELVAGGIA LUCARELLI VS SANDRO MAYER: SANDRO MAYER COME DONALD TRUMP? - Selvaggia Lucarelli ha approfittato della presenza di Marla Maples per farle una domanda molto divertente e prendere in giro contemporaneamente Sandro Mayer e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ex marito della ballerina per una notte. "Qui, questa sera c'è sempre un grande giornalista e direttore di giornale, di una rivista, Sandro Mayer - ha detto Selvaggia Lucarelli - Volevo chiederle un giudizio tecnico, secondo lei i capelli di Sandro Mayer sono dello stesso materiale dei capelli di Donald Trump?". Marla Maples, per tutta risposta, è scoppiata in una sonora risata, così come tutti i presenti, mentre il direttore, dalla sua postazione del parterre, ha iniziato a fissare Selvaggia Lucarelli deluso forse da quella che credeva essere un'affermazione a suo favore. "Non ho toccato i suoi", ha replicato successivamente la ballerina per una notte, mentre Selvaggia, con la speranza di smorzare i toni, ha aggiunto una nuova osservazione: "Anche i miei sono dello stesso materiale di quelli di Donald Trump". "Sinceramente, con tutta la stima che ho per Selvaggia, stasera avrei evitato questa battuta", ha chiosato con tono deluso Sandro Mayer. "Sono tre edizioni che ci scherziamo su, Sandro! tu non ha i senso dell'umorismo", ha ribadito la giurata.

