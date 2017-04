TANNER HALL - STORIA DI UN'AMICIZIA/ Su Rai Movie il film con Rooney Mara (oggi, 9 aprile 2017)

Tanner Hall - Storia di un'amicizia, film seconda serata

TANNER HALL - STORIA DI UN'AMICIZIA, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 9 APRILE 2017: IL CAST - Tanner Hall - Storia di un'amicizia, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 9 aprile 2017 alle ore 22.55. Una pellicola di genere drammatica del 2009 che è stata diretta da Tatiana von Fürstenberg e Francesca Gregorini. Le protagoniste, Fernanda e Victoria, sono state interpretate rispettivamente da Rooney Mara e Georgia King, ma il cast include anche altri nomi importanti come Brie Larson, Amy Ferguson, Chris Kattan e Amy Sedaris. Tanner Hall - Storia di un'amicizia è il primo film nato dalla collaborazione di Tatiana von Fürstenberg e Francesca Gregorini ed è evidentemente contrassegnato da un tocco femminile, palese soprattutto nella sensibilità con cui vengono toccati certi argomenti. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

TANNER HALL - STORIA DI UN'AMICIZIA, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 9 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film si caratterizza per una trama piuttosto semplice, ma non per questo meno interessante ed è incentrato sulle vicende della giovane Fernanda, ragazza timida e studiosa che stringe nuove amicizie durante l'ultimo anno di college. Tra queste va menzionata Victoria, la quale si dimostra con il passare del tempo sempre più carismatica, subdola e manipolativa, il suo passato difficile la spinge costantemente a cercare di minare la felicità altrui. In realtà Fernanda e Victoria si conoscono sin dall'infanzia a causa dell'amicizia tra le loro madri, ma questo fattore non rende di certo il loro rapporto più sereno ed equilibrato. Tra l'altro, l'indole vendicativa e gelosa di Victoria, incrina ben presto la relazione tra Fernanda e le sue inseparabili compagne di college, Lucasta e Kate. Vengono quindi affrontate tematiche delicate, quali l'amicizia, l'ansia nei confronti del futuro, l'instabilità degli anni dell'adolescenza, interessante è anche il modo in cui viene concepito il rapporto tra giovani e adulti, elemento che si ricollega a una storia d'amore intrapresa da Fernanda. La ragazza, infatti, si innamora di un uomo sposato, fattore che viene sfruttato da Victoria per umiliarla davanti agli occhi di tutti.

