THE GIVER - IL MONDO DI JONAS/ Su Rai Movie il film con Brenton Thwaites (oggi, 9 aprile 2017)

THE GIVER - IL MONDO DI JONAS, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 9 APRILE 2017: IL CAST - The Giver - Il mondo di Jonas, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 9 aprile 2017 alle ore 21.20. Una pellicola di genere fantascienza che è stata affidata alla regia di Phillip Noyce con il soggetto che è stato tratto dal romanzo di Lois Lowry mentre nel cast figurano Brenton Thwaites, Odeya Rush, Jeff Bridges, Meryl Streep e Katie Holmes. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

THE GIVER - IL MONDO DI JONAS, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 9 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film è ambientato in un tempo imprecisato e nello specifico in una sorta di società e mondo utopistico e perfetto. L’umanità infatti sembra aver in qualche modo annullato tutti i problemi degli esseri umani, i quali grazie al fatto che non ci sono più sofferenze e differenze tra le persone vivono felici e contenti. In questa società futuristica regna una vita tranquilla e vi è solo ordine nelle cose e tra le persone, ed è proprio in questo clima che un giovane ragazzo di nome Jonas (Brenton Thwaites) viene scelto per diventare il depositario di tutte le memorie dell’umanità. Per lui è in atto una lunga formazione che porta avanti collaborando a stretto contatto con un uomo molto anziano e saggio chiamato da tutti come il Donatore (Jeff Bridges). Man mano che va avanti la sua formazione Jonas inizia ad assimilare ogni importante concetto dal Donatore prendendo coscienza del fatto che in passato l’umanità non era caratterizzata solo da felicità e gioia ma vi era dolore e profonde sofferenze. Così apprende un mondo a lui completamente sconosciuto in cui la tristezza, l’infelicità e anche la guerra tra le persone fosse all’ordine del giorno. Si sente perciò completamente ingannato dal mondo in cui vive che egli riteneva reale ma che di fatto era soltanto una grande falsità e così si convince di voler fare qualcosa da scardinare per sempre l’ordine che era stato costruito. Questo lungo cammino lo porterà perciò ad affrontare delle situazioni e delle scelte molto importanti ed allo stesso difficili che però daranno un senso alla sua esistenza.

