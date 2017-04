THE INFORMERS - VITE OLTRE IL LIMITE/ Su Cielo il film con Kim Basinger (oggi, 9 aprile 2017)

The Informers, vite oltre il limite: Mickey Rourke

THE INFORMERS - VITE OLTRE IL LIMITE, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 9 APRILE 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - The informers - Vite oltre il limite, il film in onda su Cielo oggi, domenica 9 aprile 2017 alle ore 21.15. Una pellicola diretta nel 2009 da Gregor Jordan (Unthinkable, Buffalo soldiers, Two hands) ed interpretata da Amber Heard (The rum diary - Cronache di una passione, Never back down - Mai arrendersi, The danish girl), Kim Basinger (9 settimane e mezzo, L.A. Confidential, Batman) e Mickey Rourke (Iron man 2, The wrestler, I mercenari . The expendables). Nel cast, composto da diverse star hollywoodiane, prende parte anche Winona Ryder e il cantante Chris Isaak. Il film vede l'interpretazione di diversi grandi nomi di Hollywood, tutti però relegati in parti abbastanza piccole, data l'estrema frammentazione della trama e il gran numero di personaggi coinvolti nei racconti, tutti piuttosto brevi. L'interpretazione dei singoli è quindi sacrificata all'azione corale, fotografando un film che, secondo le stesse intenzioni dell'autore, manca di un vero protagonista quanto di una trama principale che leghi fra loro i singoli episodi. A brillare, più delle vecchie star ormai rodate, sono a dire il vero le nuove leve, responsabili di dare un volto a buona parte dei personaggi più copra le righe della pellicola, come Amber Heard, che partecipa ai festini perennemente nuda. A fare da colonna sonora al tutto ci pensano i classici degli eighties, fra cui Devo e Simple Minds.

THE INFORMERS - VITE OLTRE IL LIMITE, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 9 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film narra 7 storie brevi con protagonisti personaggi ambigui ed insoliti fra cui rockstar, poliziotti e produttori cinematografici che si intrecciano fra loro. Il film è ambientato nell'arco di una settimana nella Los Angeles del 1983. Tutti insieme contribuiscono a realizzare un quadro impietoso e forse eccessivo di una mancanza di prospettive mascherata di edonismo della hollywood dei primi anni '80, fra festini di sesso e droga, musica e film improbabili ma in grado di lanciare una carriera.

