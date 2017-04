UNA DONNA PER ORLANDO/ Le Iene Show lanciano la campagna per trovare una fidanzata al ministro (oggi 9 aprile)

Le Iene Show, in onda su Italia 1

UNA DONNA PER ORLANDO, LE IENE SHOW LANCIANO LA CAMPAGNA PER TROVARE L'ANIMA GEMELLA DEL MINISTRO (9 APRILE 2017) - Un sogno d'amore mai realizzato? Andrea Orlando, Ministro di Giustizia, ha rivelato più di una volta di essere single, ma non felicemente, come molti potrebbero affermare. Quel "momentaneamente single" ripetuto dal Ministro in tante interviste cozza con la rassegnazione che lo stesso Orlando ha manifestato nelle stesse occasioni. Una condizione che nelle speranze del candidato Segretario del PD spera di risolvere subito dopo le primarie e che è stata accolta come sfida da Le Iene Show. L'inviata Mary Sarnataro ha infatti colto la palla al balzo ed al grido di "Una donna per Orlando" ha dato vita ad una campagna per trovare l'anima gemella del Ministro. Le candidature, come vedremo nella puntata de Le Iene Show di stasera, domenica 9 aprile 2017, sono aperte a tutte le donne. La Iena incontrerà infatti il Ministro Andrea Orlando per promuovere la sua causa, dotandolo di cappellino, maglietta ed altri tipi di gadget.

UNA DONNA PER ORLANDO, LE IENE SHOW LANCIANO LA CAMPAGNA PER TROVARE L'ANIMA GEMELLA DEL MINISTRO (9 APRILE 2017) - Il Ministro Andrea Orlando non ha fatto mistero della sua condizione di single ed anche Il Sussidiario ve ne ha parlato poco tempo fa. In un'intervista alla trasmissione radiofonica Un Giorno da Pecora, infatti, Orlando aveva rivelato di aver fatto "diversi tentativi di convivenza", ma non aveva avuto molto successo La situazione cambierà? E' quanto sperano Le Iene Show, che non sono rimaste sorde all'appello velato del Ministro. Certo, gli impegni nel mondo della politica sono molti, e sembra che siano stati proprio questi ad influenzare la vita amorosa di Andrea Orlando. Anche Il Post appena qualche giorno fa, ha proposto al Ministro di affidarsi ai nuovi mezzi social, avvalendosi delle App più popolari, come Tinder. L'ideale per trovare la perfetta candidata, secondo moltissime persone sia in Italia che all'estero, ma ci si augura che una donna entro breve possa vedere nel Ministro un "buon partito".

