UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Soleil Sorgè e Gianmarco Onestini nuovi tronisti? (Trono Classico)

Uomini e Donne

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO CLASSICO: SOLEIL SORGE’ VERSO IL TRONO? – Luca Onestini è sempre più vicino a Cecilia Zagarrigo con la quale il feeling cresce ogni giorno di più. Dopo il primo bacio, il tronista e la corteggiatrice di Uomini e Donne sono sempre più uniti e dai messaggi che l’ex corteggiatrice di Oscar Branzani pubblica sui social ci sono tutti i presupposti per pensare ad un epilogo felice. Qualora Luca Onestini dovesse scegliere davvero Cecilia Zagarrigo, la grande delusa del trono classico sarebbe sicuramente Soleil Sorgè, protagonista assoluta del trono di Luca che rimarrebbe così a bocca asciutta ma non per molto. Sul web, infatti, si è diffusa l’indiscrezione secondo cui, qualora Soleil non dovesse essere la scelta di Luca o dovesse rifilare al tronista un due di picche, potrebbe essere lei la tronista della prossima stagione di Uomini e Donne. Bellissima, sicura di sé, schietta e senza peli sulla lingua, Soleil avrebbe tutte le carte in regola per sedere sul trono di Uomini e Donne. Del resto non sarebbe la prima volta che una non scelta arrivi sul trono. In passato, infatti, è successo a Marco Fantini, Francesco Monte e Fabio Colloricchio, solo per citarne qualcuno. La Sorgè, dunque, avrà lo stesso destino?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO CLASSICO: GIANCARLO ONESTINI EREDE DI LUCA? – Accanto a Soleil Sorgè, come si legge sul portale Anticipazionitv, potrebbe sedersi un fratello d’arte ovvero Gianmarco Onestini, fratello di Luca, in questi giorni protagonista di accesi scambi di battute sui social con Giulia Latini. Molto simile fisicamente al fratello, Gianmarco potrebbe ereditare da Luca il trono di Uomini e Donne come è successo in altre edizione del programma di Maria De Filippi. In passato, infatti, Elga Enardu arrivò sul trono dopo la sorella Serena mentre Ludovica Valli è arrivata sul trono dopo la felice esperienza da corteggiatrice della sorella Beatrice. Gianmarco Onestini, dunque, seguirà le orme del fratello? Al momento si tratta di semplici indiscrezioni. Qualora, tuttavia, dovesse essere vero, ogni discorso verrebbe rimandato a settembre quando partirà la nuova stagione di Uomini e Donne.

