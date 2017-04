UOMINI E DONNE/ Giorgio Manetti verso l’addio? Barbara De Santi attacca ancora Gemma (Trono Over)

Gemma Galgani e Giorgio Manetti

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO OVER: GIORGIO MANETTI VERSO L’ADDIO – Il tempo di Giorgio Manetti nel parterre del trono over di Uomini e Donne sembra essere finito. Il cavaliere, dopo due anni da assoluto protagonista, trascorre le puntate restando seduto in panchina. Le dame che arrivano in studio per corteggiarlo sono sempre di meno e anche quando c’è qualche dama disposta ad uscire con lui, la conoscenza s’interrompe dopo il primo appuntamento. Nel corso dell’ultima puntata del trono over, inoltre, Giorgio è finito sott’accusa quando una signora ha deciso di non frequentarlo più perché desiderosa di conoscere uomini più giovani. Giorgio, però, non ha accettato la decisione della dama in tranquillità ma ha preteso di sapere il vero motivo. Un atteggiamento che non è piaciuto a Gianni Sperti che non ha risparmiato critiche al cavaliere mentre Tina Cipollari e Maria De Filippi ascoltavano in silenzio. L’addio del cavaliere al trono over, dunque, diventerà realtà?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO OVER: BARBARA DE SANTI ATTACCA GEMMA GALGANI – Nuovo capitolo della guerra mediatica tra Barbara De Santi e Gemma Galgani. Tra l’ex dama e la stella assoluta del trono over di Uomini e Donne non scorre buon sangue. Nonostante Barbara non faccia più parte da tempo del parterre dei senior, continua a seguire le vicende dei suoi ex colleghi in tv. Dopo aver visto il riavvicinamento tra Gemma Galgani e Marco Firpo, la De Santi ha commentato la vicenda sulla sua pagina Facebook. “Io non conosco Marco. È da poco che ho re-iniziato a vedere il programma. Ma voi che lo conoscete dall'anno scorso, è davvero così ingenuo? Davvero può pensare che Gemma sappia essere amica? Ma non perché lei comunque voglia altro, ma perché non conosce il valore, il senso dell'amicizia. E se per Pasqua non otterrà quello che vorrà......non vorrei essere al posto di Marco. Verrà denigrato e allontanato nelle peggiori delle maniere. Se avete contatti in fb con lui, fategli avere queste mie parole. Io la "signora" Galgani la conosco bene. È la campionessa mondiale di pugnalate alle spalle a chi fino al giorno prima le era così amico/a”, ha scritto Barbara. Gemma replicherà alle accuse dell’ex dama? Cliccate qui per vedere il post.

