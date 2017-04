Una vita / Anticipazioni spagnole e italiane: Maximiliano muore durante l'attentato

Una vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: LO SCANDALO SI ABBATTE AD ACACIAS 38! - Prepariamoci ad una settimana di programmazione di Una vita incredibilmente ricca di suspense nella quale le cose per Teresa potrebbero mettersi molto male. La maestra, che si sentirà in colpa per quanto accaduto al piccolo Tirso (Cayetana sarà molto brava a farle provare un simile stato d'animo!), non starà molto bene, perdendo i sensi. Le sue condizioni non saranno gravi e verranno attribuite allo stress dell'ultimo periodo, eppure non mancheranno i dubbi che possa trattarsi di altro: e se fosse incinta di Mauro? Lo scandalo potrebbe presto abbattersi nel quartiere spagnolo anche se la protagonista femminile della telenovela non sarà l'unica sulla bocca di tutti: anche lo strano atteggiamento di Susana, fedelmente al fianco di Simon durante il suo ricovero in ospedale, resterà privo di giustificazione, soprattutto agli occhi di Maria Luisa. Cosa accadrà quando la verità diventerà di dominio pubblico?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 9 APRILE: LA MORTE DI MAXIMILIANO - I telespettatori di Una vita saranno attesi questa sera da una graditissima sorpresa. In occasione della puntata speciale nella quale avverrà la terribile esplosione ad Acacias 38, Mediaset ha deciso di concedere loro un appuntamento serale, al termine del classico episodio de Il Segreto. Le vicende di Una vita avranno inizio alle ore 22:30 circa e proseguiranno fino alle ore 23:50 consentendo ampi sviluppi nelle trame. La terribile deflagrazione all'uscita dalla chiesa di Trini e Ramon avrà purtroppo la peggiore delle conseguenze: Felix de la Vega morirà, come Calanda aveva programmato, e insieme a lui perderà la vita anche Maximiliano. Quest'ultimo avrà Ramon al suo fianco nei suoi ultimi momenti e non potrà lasciare questo mondo senza una clamorosa rivelazione: Victor è suo figlio! L'esplosione causerà anche diversi feriti: tra di essi ci saranno proprio Victor, ma anche Ramon e Humilidad. Anche Cayetana rischierà di subire delle terribili conseguenze ma avrà salva la vita solo grazie all'intervento disperato di Teresa.

© Riproduzione Riservata.