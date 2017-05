AMICI COME NOI/ Su Italia 1 il film con Pio D'Antini e Amedeo Grieco (oggi, 1 maggio 2017)

Amici come noi, film stasera su Italia 1

AMICI COME NOI, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 1 MAGGIO 2017: IL CAST - Amici come noi, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 1 maggio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola comica interpretata dal noto duo comico pugliese formato da Pio e Amedeo. Il film, distribuito nelle sale cinematografiche nel 2014, è stato diretto dal regista Enrico Lanso. Le riprese di Amici come noi si sono concentrate oltre che a Foggia a Milano e Roma. Il paese che nel film viene chiamato Zapponeta in realtà è Monte Sant'Angelo. I protagonisti del film sono Pio e Amedeo che nella pellicola conservano i loro rispettivi nomi reali. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

AMICI COME NOI, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 1 MAGGIO 2017: LA TRAMA - I loro personaggi sono una coppia di amici che insieme gestiscono un'agenzia di pompe funebri operante in un paesino in provincia di Foggia, a Zapponeta. Pio è in fibrillazione perché sta finalmente per sposare la sua amata Rosa ma sfortuna vuole che, pochi giorni prima del lieto evento, uno scandaloso video riguardante la sua futura consorte inizi a circola sulla rete. Pio prende una decisione irremovibile e deluso da Rosa decide di lasciarla e di annullare il matrimonio. Ma Zapponeta è un piccolo borgo e la notizia del video hot fa immediatamente scalpore. L'intero il paese sa la verità e conosce i fatti. L'unica soluzione è quella di trasferirsi altrove. Amedeo, desideroso di aiutare il suo amico, lo convince a trasferirsi da suo zio a Roma. La coppia di amici e soci in affari ha intenzione di chiedere un prestito allo zio di 30mila euro per aprire una nuova agenzia funebre nella capitale. Ma lo zio non ha intenzione di aiutare economicamente suo nipote. Pio e Amedeo decidono così di escogitare un piano per costringere l'uomo a cedere alle loro richieste. Rapiscono così il suo pappagallo Onofrio, così da ricattare lo zio e costringerlo a pagare i 30mila euro. Sfortunatamente il pappagallo muore, strozzato da uno stuzzicadenti. Come se non bastasse, a complicare la situazione ci penserà uno strozzino con cui Amedeo ha un ingente debito in sospeso. Accantonata l'idea di aprire un'agenzia a Roma i due si trasferiscono a Milano dove Amedeo ha intenzione di partecipare ad un provino per il Milan. Proprio a Milano Pio scopre che il realtà la storia del video hot di Rosa era solo uno scherzo e dopo un breve litigio, la coppia di amici si riappacifica e parte alla volta di Amsterdam. Fanno ritorno a Zapponeta dove Pio e Rosa convolano a nozze. Amedeo per rimediare allo scompiglio creato dal suo scherzo invita i Modà a cantare al matrimonio del suo amico.

