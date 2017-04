AMICI SERALE 2017 / Anticipazioni e news: Shady eliminata, il primo CD prodotto da Boosta

Amici 2017

AMICI SERALE 2017, ANTICIPAZIONI E NEWS: DOPO L’ELIMINAZIONE SHADY AL LAVORO PER IL PRIMO DISCO - Sabato 29 aprile è andato in onda il sesto appuntamento serale con Amici 2017. Dopo uno scontro molto duro e tutti i ragazzi a rischio eliminazione, Cosimo ha dovuto abbandonare il prime time. Il ballerino di latino-americano, è stato scelto in corsa da Giuliano Peparini che aveva chiesto a Maria De Filippi un posto in più per il danzatore. Il percorso di Cosimo poi, è stato costellato di soddisfazioni anche se, così come palesato da Ambra Angiolini, forse la sua vera anima non è riuscita ad emergere sul talento degli altri ballerini attualmente presenti in gara. Mentre andava in onda il sesto appuntamento, presso gli Studi Elios di Roma si registrava la settima puntata che vedremo in onda il prossimo 6 maggio. Con grande sorpresa da parte dei fan, a lasciare la scuola di Amici è toccato a Shady, cantante electropop della Squadra Bianca di Emma Marrone. Tante le lacrime in studio e, la giovane artista ha avuto anche modo di confidare l’amore che la lega a Mike Bird, cantante della stessa Squadra. Per Shady però, le porte del serale non si sono chiuse ma, per certi versi si apriranno proprio adesso con la pubblicazione del primo CD prodotto interamente da Boosta, tastierista e fondatore del gruppo dei Subsonica che, come genere musicale, è pienamente nelle corde di Shady.

La cantante della Squadra Bianca di Emma Marrone, non ha avuto vita facile nel serale. Inizialmente, per colpa delle incomprensioni con Morgan, ha avuto molte difficoltà e poi, spalleggiata dalla cantautrice salentina, non è però stata in grado di raccontare ai giudici il suo enorme talento e, tra gli altri, Eleonora Abbagnato non è mai stata clemente nei suoi confronti. Tranne forse, una piccola impennata durante la puntata dello scorso sabato 29 aprile dove, congratulandosi l’ha perfino fatta commuovere. Attualmente, la Squadra Blu di Elisa si presenta quindi con tre talenti intoccabili: Andreas, Federica e Riccardo. A questo punto, crediamo che il prossimo eliminato sarà proprio Mike Bird.

