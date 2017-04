AMORE PENSACI TU/ Anticipazioni puntata 1 maggio 2017: Luigi tra Camilla e Chiara

Amore pensaci tu

AMORE PENSACI TU, ANTICIPAZIONI PUNTATA 1 MAGGIO 2017: CAMILLA FA RETROMARCIA? - Non si fermano neanche il primo maggio gli appuntamenti in seconda serata Canale 5 con Amore pensaci tu: la fiction torna oggi con il 15esimo episodio della stagione, dal titolo “Happy”. C’è tantissima carne al fuoco, per ciascuno dei personaggi: Luigi, per esempio, dovrà concentrare pensieri ed energie su più fronti. Dopo esseri messo d’accordo con Gemma, proverà di tutto per fare in modo che Camilla cambi idea e decida di non dare il bambino in adozione: gli stratagemmi non mancheranno, ma la coppia riuscirà a raggiungere il suo scopo? Se così dovesse essere, potrebbe anche significare che Camilla, dopo i numerosi dubbi e le paure, sia decisa a credere di potercela fare davvero. Per Luigi, dall’altra parte, c’è Chiara: la figlia maggiore del Cordaro, come abbiamo visto, ha iniziato una relazione con Jacopo La Neve. Ma quanto durerà? questo ciò che il padre della giovane donna si chiederà, preoccupato che Chiara possa soffrire…

AMORE PENSACI TU, ANTICIPAZIONI PUNTATA 1 MAGGIO 2017: MARCO SOMMERSO DAL LAVORO - Marco deciderà di svelare tutta la verità alla moglie Anna: sette giorni fa, durante l’ultima puntata di Amore pensaci tu, la sua capa Jennifer - evidentemente attratta da lui - ha provato a baciarlo, ottenendo però solo un rifiuto dall’uomo, e nulla di più. Il capofamiglia dei Pellegrini racconterà quello che è successo alla moglie, anche perché si trova ora in una situazione piuttosto complessa. Sul posto di lavoro ha sempre qualcosa da fare, la vendetta di Jennifer è proprio quella di riempirlo di compiti aggiuntivi, importanti e urgenti. Inutile inventare bugie: ma come reagirà Anna (che già aveva manifestato dei dubbi sul loro rapporto) a tutto questo? Inaspettatamente, la donna cercherà di rincuorarlo e incoraggiarlo… Come andrà a finire?

© Riproduzione Riservata.