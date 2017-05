APOCALYPSE NOW REDUX/ Su Iris il film Marlon Brando (oggi, 1 maggio 2017)

Apocalypse now redux, film prima serata

APOCALYPSE NOW REDUX, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 1 MAGGIO 2017: IL CAST - Apocalypse now redux, il film in onda su Iris oggi, lunedì 1 magio 2017 alle ore 21.00. Una pellicola del 2011 diretta da Francis Ford Coppola e prodotta dalla Zoetrope Studios, casa cinematografica che di fatto ha scommesso sulla grande penetrazione nel pubblico che a suo tempo aveva avuto il mai indimenticato Apocalypse Now, vera colonna portante dei film di guerra di tutti i tempi. La pellicola ascrivibile al genere dei film di guerra non è certo una prima televisiva, essendo stato programmata parecchie volte all’interno dei palinsesti televisivi del bel paese. Ottimo il cast di attori, tra di essi spicca Marlon Brando e Robert Duvall, buona anche l’interpretazione di un giovanissimo all’epoca Harrison Ford. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

APOCALYPSE NOW REDUX, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 1 MAGGIO 2017: LA TRAMA - Il film di fatto ripercorre la vita di un contingente di soldati americani impiegati nel sud est asiatico durante lo svolgimento della guerra del Vietnam. Coppola con la sua regia al di sopra delle righe ripercorre tutte le varie fasi legate alla ricerca di un disertore dell’esercito americano, il colonnello Walter E. Kurtz un ex ufficiale dei Berretti Verdi che lasciato inspiegabilmente la divisa, è a gruppo di una legione di mercenari che hanno al base nel sud della Cambogia. Le scene di una guerra cruda e mai accettata dal popolo americano scorrono sullo schermo, nella nuova versione inoltre alcune scene sono totalmente aggiunte, esse hanno una maggiore valenza storica, soprattutto alla luce del revisionismo che la guerra ha rivestito nei primi anni 2000. Nella nuova versione del film importante la parte relativa alla scoperta di un villaggio francese in pieno territorio cambogiano, in tale villaggio vive la famiglia De Marais, con essa il protagonista si intrattiene allo scopo di analizzare la psiche che aveva portato allo scoppio di una guerra devastante, sia in ordine alle vittime americane, che in ordine alle torture inflitti agli autoctoni. Il finale del film come nella versione originale è controversa, in quella vista dai telespettatori vede un gruppo di soldati ritornare a casa sotto una pioggia torrenziale, pioggia che nell’intenzione della produzione doveva mitizzare il bisogno di lavaggio interiore di tutti coloro, politici e soldati, che quella sanguinosa guerra avevano foraggiato e combattuto.

© Riproduzione Riservata.