ARA MALIKIAN/ Divulgatore di culture (Concerto Primo Maggio 2017)

Malikian concertone Primo Maggio 2017

ARA MALIKIAN TRA GLI ARTISTI A PIAZZA SAN GIOVANNI (CONCERTO PRIMO MAGGIO 2017) - Grande fermento per il consueto Concertone del Primo Maggio che si svolge in piazza San Giovanni in Laterano a Roma. Come al solito, sono molti gli artisti pronti a salire sul palco e allietare migliaia di fans. Molti i nomi che si alterneranno per tutta la giornata tra cui Francesco Gabbani e Brunori Sas, i quali avranno come compito quello di svecchiare un po' l'evento. Importanti, anche le quote straniere. Infatti, si esibiranno Bombino, chitarrista considerato il Jimi Hendrix del deserto e, sopratutto, Ara Malikian, violinista libanese di Madrid, grande divulgatore di culture con le quali entra in contatto.

ARA MALIKIAN, IL PRIMO CONCERTO A 12 ANNI (CONCERTO PRIMO MAGGIO 2017) - Ara Malikian ha iniziato a suonare in tenera età, ereditando il suo talento dal padre e coltivandolo nonostante le difficili situazioni in cui era costretto a vivere a causa della guerra. Il suo primo concerto è stato all'età di 12 anni mentre a 14 Hans Herbert-Joris, dopo averlo ascoltato, gli permise di ottenere una borsa di studio per la scuola di musica di Hannover. Successivamente, ha studiato alla Guildhall School of Music e Drama di Londra, ricevendo lezioni da alcuni dei maestri più famosi del mondo. Il suo repertorio comprende tutte le grandi opere scritte per violino e le qualità e il suo livello di violinista sono state riconosciute in numerose competizioni di tutto il mondo.

ARA MALIKIAN, GRANDE DIVULGATORE DI CULTURE NEL MONDO (CONCERTO PRIMO MAGGIO 2017) - Ara Malikian, con la sua musica, ha deciso di approfondire anche le sue radici armene nel mondo, assimiliando musica e culture del Medio Oriente. Si è interessato alla musica Tsigana, collaborando in seguito con maestri fiamminghi come Joaquin Cortes. Malikian è impegnato anche nel sociale dato che lavora a dei progetti che possano migliorare la vita delle persone svantaggiate nel mondo. Collabora da anni con Action Against Hunger.

