BANDOLERO!/ Su Rai Movie il film con James Stewart e Dean Martin (1 maggio 2017)

Bandolero! In onda su Rai Movie

BANDOLERO!, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 1 MAGGIO 2017: IL CAST - Bandolero! È un bel film western interpretato da James Stewart e Dean Martin, e prodotto nel lontano 1968 dalla Twentieth Century Fox Film Corporation compagnia di produzione che spopolava in quel periodo negli States. Il film che è diretto da Andrew V. McLaglen si basa su un soggetto scritto da Stanley Hough, e vede la sceneggiatura di James Lee Barrett. Belle le musiche composte da Jerry Goldsmith, per un film che è stato programmato diverse volte sui canali televisivi italiani, riscuotendo sempre un ottimo successo.

BANDOLERO!, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 1 MAGGIO 2017: LA TRAMA - La trama inizia con una rapina fallita, l’azione criminosa che sei malviventi della banda di Dee Bishop volevano effettuare in una banca di Valverde in Texas, porta in dote la morte di uno dei rapitori e di un cliente, e l’arresto degli altri cinque. Ad occuparsi della custodia dei malviventi è lo sceriffo July Johnson, uomo che però è da sempre innamorato della donna del cliente ucciso. Il giorno dopo un cow boy intercetta casualmente una conversazione tra due persone, uno è il boia incaricato dell’esecuzione dei cinque rapinatori superstiti, boia che era stato chiamato stante la condanna a morte decretata dalle autorità per i cinque sopravvissuti. Nel viaggio di avvicinamento a Valverde il boia viene ucciso dall’uomo, con questi che ne prende il posto. Egli si presenta allo sceriffo, e dopo essere stato riconosciuto da Bishop chiede al tutore dell’ordine di sequestrare tutte le armi dei paesani, adducendo come scusa il fatto che i criminali devono essere giustiziati tramite impiccagione, e non certo a fucilate a causa di qualche paesano ubriaco, lo sceriffo acconsente. La sera stessa l’uomo incontra la vedova del cliente, la Signora Stoner una donna vista come scontrosa dai cittadini di Valverde, e fa la sua conoscenza. Il giorno dopo durante gli attimi che precedono l’impiccagione il boia riesce a far avere al capo della banda una pistola, con questa Bishop sequestra lo sceriffo, e dopo aver liberato i suoi compagni ed essersi impossessato delle armi dei paesani riesce a scappare, nella confusione il finto boia rapina la banca e indisturbato si allontana. La banda durante la fuga non riesce però ad evitare la pazzia di alcune persone che erano su un carro, rapiscono la signora Stoner, questo li rallenta e permette ai cittadini infuriati di raggiungerli, cosa che porta ad un pauroso scontro a fuoco. In aiuto della banda interviene ancora una volta il finto boia, che da una collinetta sopraelevata riesce da solo a frenare l’irruenza dei cittadini. L’inseguimento continua a questo punto solamente con lo sceriffo e dieci volontari, gli altri paesani ricevono infatti l’incombenza di riportare indietro i feriti. Nell’inseguimento intervengono però alcuni banditi messicani, (chiamati in maniera dispregiativa bandoleros) i quali odiano tutti i gringos (gli americani). I messicani uccidono in tale frangente due inseguitori che avevano deciso di tornare indietro. L’epilogo è sanguinario in un clima di "tutti contro tutti", i messicani assaltano i banditi, e a loro volta devono difendersi dagli inseguitori guidati dallo sceriffo, quasi tutti muoiono e a salvarsi è solamente la signora Stoner che nel frattempo si era innamorata del capo della banda, due inseguitori e lo sceriffo. Il finale vede il piccolo gruppo ritornare verso Valverde, con ognuno dei superstiti che avrà qualcosa da raccontare ai posteri.

BANDOLERO!, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 1 MAGGIO 2017: CURIOSITA' - Alla sua uscita il film ha avuto un buon successo al box office, con incassi che hanno superato i 10 milioni di dollari, grossa cifra per l’epoca. Riprese interamente americane con le scene finali girate nelle zone desertiche dell’Arizona.

