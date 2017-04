BEAUTIFUL / Anticipazioni americane e italiane: soluzione estrema per Nicole? Maya è avvisata

Beautiful

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI E NEWS 1 MAGGIO: OGGI LA SOAP NON VA IN ONDA - Il 1° maggio è un giorno di festa per gli italiani che spesso approfittano della breve vacanza per qualche gita fuori porta. Ecco perché Mediaset ha deciso di sospendere la programmazione di Beautiful, ma anche di Una vita e Il Segreto, come già era accaduto in occasione del 25 aprile. Oggi le vicende della soap americana non andranno in onda ma torneranno regolarmente domani, nel suo solito orario delle ore 13:40. Dovremo quindi attendere un giorno in più per capire se il matrimonio tra Steffy e Wyatt è davvero giunto al termine: la Forrester, infatti, sarà furiosa con il marito che ha rivelato a Quinn l'esistenza della procura firmata da Eric a suo favore. Anche se lui le chiederà di perdonarla, chiedendo di lottare per il loro matrimonio, la figlia di Ridge sarà delusa a tal punto da correre da Liam per chiedergli consiglio. Sarà questo il punto di svolta per un matrimonio che non si sarebbe mai celebrato se non fosse stato per gli intrighi della Fuller?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: NICOLE SI RIPRENDE LIZZIE? - Nuove incredibili novità riguarderanno le puntate di Beautiful della prossima settimana. Dai primi criptici spoiler in arrivo dagli Stati Uniti, infatti, si apprende che Nicole e Zende cercheranno di realizzare il loro sogno di diventare genitori: ora che sono marito e moglie e non ci sono più nuvole all'orizzonte non avrà senso attendere ulteriormente. Sarà il figlio di Kristen e Tony a proporre alla moglie di provare ad avere un bambino e lei accetterà, ammettendo di avere un forte desiderio di maternità fin dai tempi della gravidanza surrogata. Non tutto però andrà per il meglio: la sorella di Maya scoprirà, infatti, di avere dei problemi di sterilità, nati proprio dalle complicazioni del parto. A quanto pare, sarà questo l'inizio di problemi ancora più gravi. Resasi conto di non poter diventare madre, Nicole potrebbe infatti optare per una soluzione estrema, chiedendo niente meno che la custodia della piccola Lizzie.

