BELEN RODRIGUEZ, NEWS: UN FRATELLINO IN ARRIVO PER SANTIAGO? (OGGI, 1 MAGGIO 2017) - La storia d’amore nata tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone sembra andare a gonfie vele, tanto che i settimanali di gossip iniziano a vociferare sulla possibilità che i due siano in procinto di coronare il sogno d’amore con un figlio. La showgirl argentina e il pilota di moto GP sono insieme ormai da un anno e ormai è chiaro a tutti che facciano sul serio. Iannone è ormai di famiglia in casa Rodriguez e ha già fatto anche diverse vacanze con il piccolo Santiago, frutto del matrimonio ormai naufragato tra Belen e il ballerino Stefano De Martino.

Alcuni fans della showgirl continuano a preferire l’ex marito di Belen ma ormai la Rodriguez ha voltato pagina. Gli ultimi gossip ci dicono inoltre che con Iannone Belen sarebbe addirittura pronta ad allargare la famiglia. Tutto infatti titola: “Belen è pronta per fare il bis, Andrea è l’uomo giusto. Un fratellino per Santiago”. A instradare i giornalisti su queste voci anche un presunto anello che il pilota di Moto Gp avrebbe regalato alla showgirl e che starebbe a simboleggiare il loro fidanzamento ufficiale: sono in arrivo fiori d’arancio e una nuova maternità? Clicca qui per vedere la prima pagina di Tutto.

